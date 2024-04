Shakira diz que ''Barbie'' tira o poder masculino e é criticada nas redes: ''Meus filhos odiaram''

A- A+

A diva pop Shakira é mais uma artista a dividir suas ideias sobre o filme "Barbie", um dos fenômenos culturais do ano passado. Em entrevista à imprensa americana, a cantora expressou preocupação com o impacto que o longa de Greta Gerwig teve na educação de seus dois filhos meninos.

"Meus filhos absolutamente odiaram. Eles sentiram que era emasculante. E eu concordo, até certo ponto", disse Shakira para o site Allure.

A artista ressaltou a importância de criar seus filhos para que se sintam poderosos, mas sem deixar de respeitar as mulheres.

"Eu gosto da cultura pop quando tenta capacitar as mulheres sem privar os homens de sua possibilidade de serem homens, de também proteger e prover", continuou. "Acredito em dar às mulheres todas as ferramentas e a confiança de que podemos fazer tudo isso sem perder nossa essência, sem perder nossa feminilidade".

A estrela global também enfatizou a crença em dar às mulheres todas as ferramentas e a confiança de que podem conquistar tudo isso sem perder sua essência feminina.

"Acho que os homens têm um propósito na sociedade e as mulheres têm outro propósito também. Nós nos complementamos, e esse complemento não deve ser perdido", disse. E complementou: "Só porque uma mulher pode fazer tudo isso significa que ela deveria fazer?"

As declarações de Shakira ressuscitaram os debates sobre masculinidade e feminilidade provocados pelo filme durante o seu lançamento no ano passado. Não demorou para as redes criticarem a cantora. "Coitados dos filhos dela, tiveram que ver um filme que empodera mulheres", escreveu uma usuária do X, ex-Twitter.

"Excessivo empoderamento feminino em **anotando** um filme da BARBIE", ironizou outro usuário.

