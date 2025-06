Shakira diz viver em "medo constante" como imigrante nos Estados Unidos

A- A+

Em uma entrevista à “BBC News”, a estrela colombiana Shakira disse viver em “medo constante” como imigrante nos Estados Unidos, diante da política de repressão instalada pelo presidente Donald Trump a supostas violações de imigração.

Ela explicou que, embora tenha se sentido aceita e acolhida quando se mudou para Miami na adolescência, agora sente medo do clima político atual.

“Eu tinha apenas 19 anos quando me mudei para os EUA, como muitos outros imigrantes colombianos que vêm para este país em busca de um futuro melhor”, explicou Shakira, acrescentando que, ser imigrante por lá hoje “significa viver em medo constante. E é doloroso ver isso.”

“Temos que levantar nossas vozes e deixar bem claro que um país pode mudar suas políticas de imigração, mas o tratamento de todas as pessoas deve ser sempre humano”, concluiu ela.

E Shakira não foi o único artista a questionar a política de Donald Trump recentemente. Na sexta-feira, no festival inglês Download, o cantor do grupo americano Green Day (que vem ao Brasil em setembro para shows), Billie Joe Armstrong, disse à plateia: “Estamos caindo no fascismo. Donald Trump e seu governo são um governo fascista. Cabe a nós revidar.” Mais tarde, Armstrong ressuscitou um antigo cântico de “seu gordo bastardo” dirigido ao presidente.

No começo da semana, Billie Joe usou as redes sociais para demonstrar solidariedade aos moradores de Los Angeles que protestam contra as operações contra as batidas promovidas por ordem do governo em vários locais de trabalho em Los Angeles por supostas violações de imigração.

“Foda-se o ICE!” (sigla para a Fiscalização de Imigração e Aduanas), escreveu.

Em resposta aos protestos e, L.A., Donald Trump autorizou o envio da Guarda Nacional – que foi autorizada a realizar operações antiprotesto pelos 60 dias seguintes.

No fim de semana passado o irmão e produtor da cantora Billie Eilish, Finneas, alegou ter sido atacado com gás lacrimogêneo pela Guarda Nacional em um protesto pacífico em Los Angeles. “Foda-se o ICE!”, escreveu ele nas redes sociais sobre o incidente. Mais tarde, acrescentou: “Se você está nessa merda fascista, você é pequeno e fraco e vai perder.”

Tom Morello, guitarrista do Rage Against The Machine, também participou de um protesto contra o ICE, convocando as pessoas a “defenderem Los Angeles”.

