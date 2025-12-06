A- A+

FAMOSOS Shakira e Gerard Piqué fazem as pazes e voltam a se comunicar sem intermediários, diz revista Ex-casal põe fim ao silêncio que durava desde 2022 e adota comunicação cordial para tratar da rotina dos filhos

Três anos depois de uma separação marcada por silêncio, ataques indiretos e um fenômeno musical global, Shakira e Gerard Piqué parecem ter encontrado um novo ponto de equilíbrio.

Segundo a revista Vanitatis, o ex-casal retomou a comunicação direta — algo que não acontecia desde 2022, quando o fim da relação desencadeou uma disputa pública acompanhada por fãs do mundo inteiro.

Após a ruptura, a cantora colombiana e o ex-zagueiro do Barcelona só se falavam por meio de intermediários, sobretudo Tonino, irmão de Shakira.

O distanciamento era alimentado pelas fricções envolvendo a infidelidade de Piqué e a exposição pública da nova namorada, Clara Chía, que tornaram qualquer diálogo impossível. Em paralelo, Shakira transformou sua dor em música, lançando hits como Music Sessions Vol. 53, parceria com Bizarrap que se tornou um manifesto de empoderamento e intensificou o conflito.

A mudança começou a surgir com o tempo — e com a mudança de Shakira para Miami, onde passou a viver com os filhos, Sasha e Milan. De acordo com a publicação espanhola, a responsabilidade parental abriu caminho para um novo tipo de diálogo: mais sereno, respeitoso e centrado na organização da rotina das crianças. Hoje, Shakira e Piqué já não dependem de terceiros para tratar da criação dos filhos.

Sinais dessa trégua ficaram claros recentemente, quando a cantora fez comentários positivos sobre o ex-marido, elogiando sua participação na educação dos filhos — algo impensável poucos meses atrás.

