Shakira e Lewis Hamilton estariam em "estágios iniciais" de namoro, diz revista

A- A+

Segundo a revista estadunidense People, a cantora Shakira estaria engatando um namoro com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Uma fonte que afirma conhecer ambos teria dito à publicação que o suposto casal ainda estaria nos “estágios iniciais” do relacionamento, “se conhecendo melhor”. O informante também se referiu ao momento dos dois como “divertido e sedutor”.

Os representantes de Shakira e Hamilton não responderam às tentativas de contato da revista.

Os rumores sobre uma aproximação entre a cantora e o piloto não são novidade. Em maio, a colombiana assistiu ao Grande Prêmio de Miami, e foi flagrada em um passeio de barco com Hamilton e amigos. Mais recentemente, no último domingo (4), ela esteve no Grande Prêmio da Espanha, e em seguida foi fotografada com o automobilista em um jantar com amigos.

Veja também

POP Ingressos para show de Taylor Swift no Brasil esgotam em poucos minutos; saiba quando venda recomeça