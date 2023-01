A- A+

shakira Shakira e Piqué dão trégua em briga e se unem para comemorar o aniversário do filho Cantora colombiana recebeu o ex-marido em casa usando um moletom com o trecho de sua nova música "as mulheres não choram, as mulheres faturas"

A cantora Shakira e o ex-jogador de futebol Gerard Piqué resolveram dar uma aparente trégua na briga que travam, há meses, para comemorar o aniversário do filho mais velho dos dois. Neste domingo (22), o espanhol foi até a mansão da ex-mulher, em Barcelona, para celebrar os 10 anos de Milan. A colombiana, inclusive, mora ao lado da ex-sogra. Ele chegou em seu carro, acompanhado do primogênito e do caçula Sasha, de sete anos. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Sun nesta terça-feira (24).

Enquanto aguardava a chegada dos filhos, a intérprete de "Waka Waka" foi até a sacada acenar para os fãs que estavam na porta de sua residência usando uma blusa de moletom com os dizeres "as mulheres não choram, as mulheres faturam". A frase é um trecho da nova música dela com o produtor musical argentino Bizarrap, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53". Lançada no dia 11 de janeiro, a canção tem dado o que falar por conta da letra ácida e cheia de indiretas para o ex-zagueiro do Barcelona.

A canção, que já foi a mais escutada do mundo na última semana, ocupa agora segunda posição no ranking global das músicas mais escutadas no Spotify. Só nas primeiras 24 horas, a faixa foi ouvida 14,3 milhões de vezes. Desde que foi lançada, a composição caiu no gosto dos internautas, por conta dos detalhes da relação de Shakira com o ex-futebolista e das indiretas sobre as traições que sofreu do ex-marido.

