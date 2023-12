A- A+

Estátuas Shakira em calçadão e Michael Jackson em estádio: confira estátuas de famosos pelo mundo Kanye West também ganhou a sua - com formato de Oscar crucificado - no meio da rua

No calçadão ao lado de um rio, no aeroporto ou num estádio de futebol de um time - não importa em que divisão esteja. Todo lugar é lugar para celebrar grandes astros da música, como mostramos abaixo com as estátuas de Shakira, John Lennon, Michael Jackson.

E vale também toda forma de expressão, como fez o artista Plastic Jesus, que transformou Kanye West num Oscar crucificado.

Confira as histórias dessas estátuas abaixo.

Shakira

Todo mundo que for dar uma caminhada no calçadão principal de Barranquilla, na Colômbia, perto do rio Magdalena, vai topar com uma Shakira de 6,5 metros de altura. Isso porque a prefeitura da cidade natal da estrela pop resolveu fazer uma homenagem gigante a sua habitante famosa, ao instalar, no dia 26 deste mês, uma estátua do artista Yino Márquez, que reproduz o requebrado que conquistou o mundo. Na inauguração da peça, no dia 26 de dezembro, estiveram os pais dela, William Mebarak e Nidia Ripoll.

“Um coração que compõe, quadris que não mentem, um talento inigualável, uma voz que move multidões e pés descalços que marcham pelo bem da juventude e da humanidade”, diz a inscrição na placa pregada ao chão.

John Lennon

Já a turma do ir e vir do aeroporto de Liverpool, na Inglaterra, também encontra o habitante mais famoso de lá devidamente talhado em bronze. É John Lennon, que também dá nome ao local: John Lennon International Airport. Ela foi inaugurada em 2002, com a presença de Yoko Ono e de Cherie Booth, mulher do primeiro ministro da época, Tony Blair.

"A imponente estátua pesando uma tonelada está situada na passarela principal de passageiros, com vista para a sala de check-in e é claramente visível para todos os usuários do aeroporto", informou o comunicado de imprensa emitido na época.

Michael Jackson

A história desta inusitada estátua de Michael Jackson na frente da sede de um time de futebol inglês começa muito antes de ela ser esculpida. Em abril de 1999, ele foi ao estádio Craven Cottage, em Londres, assistir a uma partida da terceira divisão. Na ocasião, Fulham, o dono da casa, bateu o visitante Wigan por 2 a 0. Quem levou MJ para esse programa peculiar foi Mohamed Al Fayed, dono do clube e pai de Dodi Al Fayed, que morrera dois anos antes num acidente de carro com a princesa Diana em Paris.

Na época, o astro falou ao jornal "Mirror": "Não sabia nada sobre futebol e nunca tinha estado em qualquer evento esportivo, então foi uma ótima experiência para mim. Agora, sou fã, definitivamente. Estou viciado. Foi tão empolgante e apaixonante. Os torcedores eram como as pessoas que vão aos meus shows."

Por causa dessa visita, o clube fez a estátua como homenagem, inaugurada em 2011. Dois anos depois, no entanto, ela foi retirada, já que nem todos os torcedores eram a favor dela na porta do estádio.

Kanye West

Jesus na cruz, um estatueta do Oscar ou Kanye West? Um misto dos três, pode ser? Era este o objetivo do artista Plastic Jesus, que colocou, em 2017, nas ruas de Los Angeles, esta obra, nomeada como "Fake idol", ou "ídolo falso", em tradução livre.

"Ele é um gênio em escrever e produzir, mas não é um Deus, e é aí que o colocamos”, disse Plastic Jesus, à época. ‘Até que haja um problema em sua vida ou um contratempo em sua carreira, então nós o crucificamos."

