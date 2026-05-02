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TODO MUNDO NO RIO Shakira em Copacabana: como assistir pela TV? Veja horário do show e line-up Cantora sobe ao palco do "Todo Mundo no Rio" neste sábado (2), das 21h45 até 0h

Shakira é a próxima atração da iniciativa Todo Mundo No Rio, que realiza um show gratuito na Praia de Copacabana. Sua apresentação será neste sábado, 2, das 21h45 até 0h. Antes e depois, DJs animam o público na mais famosa praia do Rio de Janeiro. Veja tudo sobre Shakira em Copacabana a seguir.

O show

A passagem de Shakira pelo Rio de Janeiro ocorre pouco mais de um ano após a sua última vinda. Em fevereiro de 2025, a cantora esteve no País com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que teve sua estreia em solo nacional.

Como assistir?

Os fãs que não estiverem em Copacabana poderão assistir ao show de Shakira de suas casas. A TV Globo fará a transmissão do evento após a exibição de Três Graças, bem como o Globoplay e o Multishow, a partir das 21h20.

Quem mais se apresenta?

Além da apresentação da artista, o line-up ainda conta ainda com Vintage Culture, que se apresenta das 17h45 até às 18h45, e Maz, que toca entre 19h e 20h30. Após o show principal, os fãs ainda poderão conferir um after com Papatinho e Melody.

Todo Mundo no Rio

A vinda da colombiana faz parte do projeto que teve início em 2024, quando Madonna se apresentou em terras cariocas.

Um ano depois, Lady Gaga assumiu o papel, em um show histórico na Praia de Copacabana. São esperadas 2 milhões de pessoas no show de Shakira.

Estrutura do evento

Segundo a página @shakira_brasil, no X, o evento trará estrutura para comportar a grande quantidade de pessoas que prometem comparecer ao show em Copacabana. A organização trará 680 metros quadrados de LED no palco, além de 16 torres específicas para som e vídeo, que estarão espalhadas pela areia.

Serviço - Shakira Todo Mundo no Rio

Quando: 2 de maio

Onde: Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ)

Duração: em torno de 2h15

Para quem não pode ir: Haverá transmissão do show ao vivo, na TV Globo, Multishow e Globoplay

Horário da transmissão: a partir das 21h20; Shakira deve subir ao palco às 21h45



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