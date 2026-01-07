A- A+

Rio de Janeiro Shakira em Copacabana? Plataforma de streaming vaza agenda de colombiana e gera especulações Segundo a Deezer, cantora faria megashow no Rio no dia 9 de maio; fã-clube nega: "É falso"

Nem U2, nem Coldplay, nem Britney Spears. O próximo megashow gratuito na cidade do Rio será o de Shakira, segundo a Deezer. A informação foi confirmada pela plataforma em uma mensagem enviada aos usuários. Na agenda da cantora colombiana, está lá: dia 6 de maio de 2026, na Praia de Copacabana.

Agenda de Shakira segundo a Deezer — Foto: Reprodução

A informação chega um dia após o prefeito Eduardo Paes lançar uma enquete nas suas redes sociais. Paes perguntou: quem seria a próxima grande atração das areias de Copa? E Shakira estava entre os nomes cotados ao lado de Britney Spears, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney e U2, entre outros artistas.

Em enquete publicada pelo Globo nesta terça-feira (6), o nome de Shakira aparece em 7º lugar na preferência do público, com apenas 1,06% dos votos. Os preferidos até agora são U2 (57,15%), Paul McCartney (22,22%), Justin Bieber (5,82%), Beyoncé (4,23%), e AC/DC (3,17%). Shakira só aparece na frente de Coldplay, Rihanna e Adele.

No site oficial de Shakira, no entanto, não há qualquer menção sobre a data divulgada pela Deezer. Um fã-clube brasileiro da cantora, aliás, negou a informação via X. "Shakira NÃO está confirmada em Copacabana ainda", diz o post. "O e-mail é um serviço automático da plataforma vinculado ao site Songkick, que dispara alertas de eventos na sua região. No entanto, o show postado anteriormente na Songkick é falso, já foi reportado e retirado do ar", avisa o perfil Shakira Brasil.

Namoro antigo com U2

Muita gente ainda crê que o U2 será o provável escolhido da prefeitura. As especulações que colocam a banda irlandesa no palco em Copacabana são antigas. Num jantar no Roxy, Eduardo Paes chegou a anunciar o grupo liderado por Bono Vox como grande atração para 2026, mas depois voltou atrás e, num tweet, afirmou que era apenas seu desejo pessoal.

No X, Paes publicou: "A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção obrigado!", escreveu.

