Shakira em Copacabana: pulseiras de LED usam tecnologia criada por fã do Coldplay; entenda

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Não é só o palco que exala brilho no show de Shakira, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Parte do efeito visual mais impactante da apresentação nesse sábado (2) está nas mãos do público — literalmente. As pulseiras de LED distribuídas aos fãs são programadas para acender em sincronia com a música, criando um mosaico de luz que se espalha pela multidão. O que pouca gente sabe é que a tecnologia foi criada por um fã do Coldplay, grupo que usa e abusa do recurso.

O responsável pela invenção é o britânico Jason Regler, que desenvolveu o conceito nos anos 2000. Fã do Coldplay, ele teve um insight — e pensou, pela primeira vez, em criar a tal tecnologia — ao assistir a um show do grupo, em Glastonbury, na Inglaterra. A ideia era simples: transformar o público em parte ativa do espetáculo. Com o tempo, o projeto evoluiu para um sistema capaz de controlar dezenas de milhares de dispositivos simultaneamente, com precisão milimétrica.



"A música 'Fix you' tem um lugar especial para mim, pois sempre digo que foi onde tudo começou", detalhou ele, numa entrevista. "Minha explicação favorita, para essa tecnologia, é a seguinte: consiste numa tapeçaria de luz e é, de longe, a coisa mais espetacular que eu já vi na música ao vivo."

Cada pulseira contém pequenos LEDs e um receptor que capta sinais enviados por transmissores instalados ao redor da área do show por meio de uma tecnologia chamada Xylobands. Esses comandos — emitidos por radiofrequência ou infravermelho — permitem alterar cores, intensidade e ritmo das luzes em tempo real, acompanhando cada virada da apresentação.



O recurso, que se consolidou em turnês internacionais e festivais de grande porte, ajuda a ampliar a dimensão visual de shows ao ar livre como o de Copacabana, onde a distância do palco pode diluir parte da experiência. Com as pulseiras, o impacto se espalha.



"É incrível ver as pessoas recebendo a pulseira porque você recebe reações diferentes. Alguns sabem quem somos e conhecem nosso produto e ficam muito empolgados assim que recebem uma pulseira", relatou o criador da tecnologia. "Outros não sabem o que fazemos e aí adoram fazer perguntas sobre como as pulseiras funcionam. A primeira reação quando as pulseiras acendem é sempre especial: é uma mistura de surpresa e emancipação."

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