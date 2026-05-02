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rio de janeiro Shakira em Copacabana: tudo o que você precisa saber sobre o show Veja horários, acessos, interdições, transporte e regras para o público para o "Todo Mundo no Rio"

Nas vésperas do show desta noite, a “Loba” já tinha feito Copacabana uivar — e não era força de expressão. Na noite desta sexta-feira, Shakira subiu ao palco para a passagem de som e deu um aperitivo do espetáculo deste sábado.



Ao lado de Maria Bethânia, confirmou no ensaio a participação da baiana no show. As duas cantaram “O que é o que é?”, de Gonzaguinha, e “Leãozinho”, de Caetano Veloso, diante de uma multidão que se aglomerou à espera da artista. Caetano Veloso subiu ao palco um pouco mais tarde.

— Tudo organizado — disse Shakira ao microfone, arrancando euforia do público, que respondeu com gritos e leques ao alto.

Com a expectativa elevada após o ensaio que levou o público ao delírio, Shakira sobe ao palco de Copacabana às 21h45. Para quem vai acompanhar a apresentação, a cidade terá esquema especial de trânsito e transporte, além de regras de acesso e orientações sobre o que levar. Confira tudo o que é preciso saber para chegar, circular e aproveitar esta edição do evento “Todo Mundo no Rio”, que já integra o calendário oficial da cidade.





Bloqueios à 0h de sábado

A partir do primeiro minuto de sábado começam os bloqueios. A primeira mudança para moradores é que meia-noite acontecerá o fechamento da Avenida Atlântica em ambos os sentidos. Estacionar na área também será um problema: a prefeitura suspenderá 3 mil vagas de estacionamento em ruas.

Como chegar e sair de transporte público

Uma operação especial de transporte público foi montada para o megashow. O planejamento foi apresentado durante entrevista coletiva com o prefeito Eduardo Cavaliere e o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, e inclui mudanças em ônibus, metrô, trens e circulação na região. A orientação geral é clara: priorizar transporte público e evitar carro, já que haverá bloqueios e restrições em Copacabana.

O MetrôRio será o principal meio de acesso ao megashow de Shakira em Copacabana, com funcionamento 24 horas nas estações do bairro, mudanças nas linhas e a criação de uma pulseira para agilizar o retorno. As estações de Copacabana — Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo — vão operar sem interrupção:

Das 5h de sábado até 23h de domingo;

Funcionamento ininterrupto durante a madrugada.

Já as demais estações do sistema:

Funcionam normalmente até meia-noite;

Após esse horário, ficam abertas apenas para desembarque até 7h de domingo.

A principal novidade do esquema será a pulseira para facilitar a volta:

Valor: R$ 15,80 (ida + volta);

Venda: das 6h às 22h, nas catracas (exceto estações de Copacabana);

Validade: da meia-noite até 7h de domingo;

A pulseira não é obrigatória, mas foi criada para acelerar o embarque após o show;

Formas de pagamento: RioCard, Giro e Jaé, cartões de crédito e débito por aproximação (NFC);

Quem preferir também pode usar passagem comum: R$ 7,90 por trecho.

Quem pretende ir ao megashow de ônibus precisa se preparar antes de sair de casa. A estratégia da prefeitura foi retirar o embarque da área mais crítica do evento e concentrar a saída no Terminal Enseada de Botafogo, na Zona Sul, que será o principal ponto de dispersão após o show.

Serão 24 linhas especiais de ônibus municipais e seis linhas de ônibus intermunicipais ativas. As linhas da operação especial farão o desembarque no bolsão da Av. Princesa Isabel e somente essas linhas especiais entrarão em Copacabana entre 19h e 21h. Nos letreiros estará indicado: COPACABANA.

Já quem vai de trem, o esquema especial prevê ajustes nos horários e na operação da estação Central do Brasil para dar conta do grande fluxo de passageiros.

Ida

Todos os ramais vão operar normalmente

A estação Central do Brasil fechará às 21h15

Isso significa que quem pretende usar trem como um dos meios para chegar a Copacabana deve se programar para desembarcar na Central antes desse horário.

A volta (madrugada)

A Central do Brasil reabre à meia-noite (0h)

Haverá trens saindo de hora em hora nos ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna

Pontos de revista

Quem for ao show de Shakira em Copacabana vai passar por um esquema de segurança inédito em escala: serão 18 pontos de revista espalhados pelos principais acessos ao bairro, formando um verdadeiro funil de entrada para o público. O planejamento foi apresentado pelo Governo do Estado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e faz parte de uma operação que mobiliza 7.927 agentes, com uso de tecnologia como reconhecimento facial, drones e monitoramento em tempo real.

O esquenta

O esquenta do show de Shakira terá os DJs Vintage Culture e Maz, a partir das 17h45, em estrutura ao lado do palco. A programação inclui Maz às 19h, Shakira às 21h45 e pós-show com Papatinho e Melody. A expectativa é de mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana.

17h45: show de abertura com o DJ Vintage Culture;

19h: show de abertura com o DJ Maz;

21h45: show de Shakira;

0h15: pós-show com Papatinho e Melody como convidada

O que pode levar para o show

É permitido levar alimentos industrializados lacrados, frutas cortadas em embalagens flexíveis e sanduíches em zip-lock. Também estão autorizados capa de chuva, carregadores portáteis, além de água e outras bebidas em garrafas plásticas.

As restrições para o evento

A lista de restrições é ampla por segurança. Segundo a Polícia Militar, estão proibidos objetos de vidro, armas de qualquer tipo ou materiais cortantes, guarda-chuvas, fogos de artifício, explosivos, bastões de selfie, drones, skates, bicicletas e veículos elétricos. Também não são permitidos itens com fins comerciais, substâncias tóxicas, inflamáveis e drogas ilegais.

Vai chover?

Durante a apresentação da artista nesta noite, o tempo deve permanecer firme e quente, apesar da presença de muitas nuvens no céu. Entre 17h e 23h, quando acontecem os shows, a temperatura deve variar entre 25°C e 27°C, sem expectativa de chuva, segundo o Sistema Alerta Rio, da Prefeitura. A mudança chega depois: uma frente fria avança e pode provocar chuva na madrugada e na manhã de domingo, principalmente entre 7h e 12h, de acordo com o meteorologista Guilherme Borges..

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