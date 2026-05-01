Shakira em Copacabana: veja onde será transmissão ao vivo e como ver pela TV
Show da artista está previsto para começar às 21h45
Para assistir ao show de Shakira na Praia de Copacabana — previsto para começar às 21h45 deste sábado — não é preciso enfrentar a multidão de 2 milhões de pessoas esperadas pela organização do "Todo Mundo no Rio".
Para quem não conseguir dançar o "Waka Waka" presencialmente ou preferir curtir o show no conforto de casa, há uma solução: a apresentação será transmitida ao vivo pela TV Globo, pelo Globoplay e pelo canal Multishow.
Saiba como assistir ao show de Shakira ao vivo:
TV Globo, logo após a novela "Três Graças",
Já no Globoplay e no Multishow, a partir das 21h20.
Ana Clara e Kenya Sade comandam a transmissão da TV Globo, enquanto Dedé Teicher e Laura Vicente chefiam a programação no Multishow e Globoplay.
Maior palco das edições do "Todo Mundo no Rio"
A estrutura do palco para receber a artista foi ampliada para receber sua cenografia. De 1.345 metros quadrados passou para 1.500 m², superando os 812m² de Madonna e os 1.260 m² de Lady Gaga, última artista que pisou no palco do megaevento do "Todo Mundo no Rio", no ano passado.
Os fãs da loba também poderão vê-la mais de pertinho esse ano, já que o palco contará com uma passarela de 25 metros para frente. A estrutura ainda será equipada com 680 metros quadrados de telões de LED e ficará 2,20 metros acima da areia.
Ainda de acordo com a organização, 16 torres de som e vídeo serão espalhadas da frente do palco até a Praia do Leme, reproduzindo o show para os fãs que estiverem mais distantes. Cada telão terá 45m².