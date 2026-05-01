RIO DE JANEIRO

Shakira em Copacabana: veja onde será transmissão ao vivo e como ver pela TV

Show da artista está previsto para começar às 21h45

Palco da artista teve de ser ampliado para receber cenografia - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Para assistir ao show de Shakira na Praia de Copacabana — previsto para começar às 21h45 deste sábado — não é preciso enfrentar a multidão de 2 milhões de pessoas esperadas pela organização do "Todo Mundo no Rio".

Para quem não conseguir dançar o "Waka Waka" presencialmente ou preferir curtir o show no conforto de casa, há uma solução: a apresentação será transmitida ao vivo pela TV Globo, pelo Globoplay e pelo canal Multishow.

Saiba como assistir ao show de Shakira ao vivo:

TV Globo, logo após a novela "Três Graças",

Já no Globoplay e no Multishow, a partir das 21h20.

Ana Clara e Kenya Sade comandam a transmissão da TV Globo, enquanto Dedé Teicher e Laura Vicente chefiam a programação no Multishow e Globoplay.

 

Leia também

• Rio respira ar latino antes do megashow da Shakira

• Na expectativa para o show na praia, Shakira aparece na janela do Copacabana Palace

• Fraude fiscal e 'perda' de 10 anos de salário: Como Shakira encarou a crise por impostos na Espanha

Maior palco das edições do "Todo Mundo no Rio"
A estrutura do palco para receber a artista foi ampliada para receber sua cenografia. De 1.345 metros quadrados passou para 1.500 m², superando os 812m² de Madonna e os 1.260 m² de Lady Gaga, última artista que pisou no palco do megaevento do "Todo Mundo no Rio", no ano passado.

Os fãs da loba também poderão vê-la mais de pertinho esse ano, já que o palco contará com uma passarela de 25 metros para frente. A estrutura ainda será equipada com 680 metros quadrados de telões de LED e ficará 2,20 metros acima da areia.

Ainda de acordo com a organização, 16 torres de som e vídeo serão espalhadas da frente do palco até a Praia do Leme, reproduzindo o show para os fãs que estiverem mais distantes. Cada telão terá 45m².

