Shakira em família: quem são os filhos da cantora, frutos do casamento com Gerard Piqué
Diva colombiana contou que já prometeu "mostrar as belezas do Brasil" para os garotos
Não é somente no palco que os fãs de Shakira estão de olho. Muitos também acompanham tudo sobre a vida da artista, especialmente os filhos. Os 11 anos de casamento entre Shakira e Gerard Piqué, cuja separação ocorreu em 2022, deixaram frutos mais que especiais: os filhos do casal, que já não são mais tão pequenos. Com o ex-jogador da seleção espanhola, a estrela colombiana teve Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11.
Eles também eram esperados em solo carioca, onde a cantora se apresentará na Praia de Copacabana neste sábado (2). Afinal, eles gostam de tudo o que é brasileiro, segundo a artista.
“Eu gostaria de mostrar as belezas do Brasil e de compartilhar isso com os meus filhos. Eles estão com muito desejo também, porque eles adoram tudo”, disse a cantora em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, divulgada no último domingo (26).
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Atualmente, os filhos da cantora moram com ela em Miami, nos Estados Unidos, como parte do acordo firmado com Piqué durante a separação. Assim, eles estão bem mais próximos à família da mãe que a paterna.
Em vídeos que a colombiana já publicou em seu Instagram, percebe-se que as crianças também têm habilidades com as artes. Em uma dessas publicações, aparecem com a mãe em frente a um piano enquanto cantam juntos. Os dois também já mostraram que dançam muito bem em alguns registros na internet.
Shakira já até comentou sobre o gosto de Milan pela música: “Sempre que se sente um pouco para baixo, ele vai para o piano e compõe. Essa também é a catarse dele, sua terapia. Acho que provavelmente vai ser produtor, mas é obcecado por futebol”, disse ela em entrevista ao apresentador Zane Lowe.
Apesar de também gostar bastante de música, Sasha mostra toda a sua habilidade com esportes também. O garoto já foi visto em aulas de surfe, caratê, em partidas de tênis, basquete e futebol, ganhando o chamamento de “meu pequeno atleta” de Shakira.