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FAMOSOS Shakira em família: quem são os filhos da cantora, frutos do casamento com Gerard Piqué Diva colombiana contou que já prometeu "mostrar as belezas do Brasil" para os garotos

Não é somente no palco que os fãs de Shakira estão de olho. Muitos também acompanham tudo sobre a vida da artista, especialmente os filhos. Os 11 anos de casamento entre Shakira e Gerard Piqué, cuja separação ocorreu em 2022, deixaram frutos mais que especiais: os filhos do casal, que já não são mais tão pequenos. Com o ex-jogador da seleção espanhola, a estrela colombiana teve Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11.

Eles também eram esperados em solo carioca, onde a cantora se apresentará na Praia de Copacabana neste sábado (2). Afinal, eles gostam de tudo o que é brasileiro, segundo a artista.

“Eu gostaria de mostrar as belezas do Brasil e de compartilhar isso com os meus filhos. Eles estão com muito desejo também, porque eles adoram tudo”, disse a cantora em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, divulgada no último domingo (26).

Atualmente, os filhos da cantora moram com ela em Miami, nos Estados Unidos, como parte do acordo firmado com Piqué durante a separação. Assim, eles estão bem mais próximos à família da mãe que a paterna.

Em vídeos que a colombiana já publicou em seu Instagram, percebe-se que as crianças também têm habilidades com as artes. Em uma dessas publicações, aparecem com a mãe em frente a um piano enquanto cantam juntos. Os dois também já mostraram que dançam muito bem em alguns registros na internet.

Shakira já até comentou sobre o gosto de Milan pela música: “Sempre que se sente um pouco para baixo, ele vai para o piano e compõe. Essa também é a catarse dele, sua terapia. Acho que provavelmente vai ser produtor, mas é obcecado por futebol”, disse ela em entrevista ao apresentador Zane Lowe.

Apesar de também gostar bastante de música, Sasha mostra toda a sua habilidade com esportes também. O garoto já foi visto em aulas de surfe, caratê, em partidas de tênis, basquete e futebol, ganhando o chamamento de “meu pequeno atleta” de Shakira.

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