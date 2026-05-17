Shakira enaltece "força" do público ao falar, pela 1ª vez, sobre dificuldade de fazer show no Rio
Cantora cita doença do pai, de 94 anos, que foi internado em UTI de hospital horas antes de ela subir ao palco no Rio de Janeiro
A cantora Shakira discorreu, pela primeira vez, sobre o momento delicado que viveu horas antes de subir ao palco da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para o maior show de sua carreira, no início de maio.
A artista contou como lidou com a notícia de que o pai havia passado mal e ressaltou a importância do apoio do público durante a apresentação.
"Foi um pouco difícil fazer um show nessas condições, porque eu sabia que meu pai estava um pouco doente naquele dia", afirmou a artista, em entrevista à emissora colombiana Noticias Caracol, exibida na noite da última sexta-feira (15). "Mas consegui fazer o show, e consegui pelo público que estava ali presente, me dando toda a força", completou.
No dia do show, o pai da cantora, William Mebarak Chadid, de 94 anos, sofreu uma isquemia e precisou ser internado poucas horas antes do espetáculo. Ele permaneceu por 24 horas em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Barranquilla, na Colômbia.
Depois, foi transferido para um quarto, onde ficou mais um dia. Segundo informações divulgadas pela imprensa colombiana, o empresário recebeu alta após novos exames e continuou o tratamento em casa.
Dois dias após a apresentação no Rio de Janeiro, Shakira usou as redes sociais para agradecer a presença do público brasileiro e fazer referência ao "dia difícil" antes da apresentação.
A imprensa espanhola afirma que ela recebeu a notícia sobre a internação da figura paterna poucas horas antes do show. "Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", afirmou, na ocasião.