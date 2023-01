Shakira estaria erguendo um muro entre a sua casa e da ex-sogra, mãe de Piqué

A- A+

A cantora colombiana Shakira estaria construindo um muro para separar a sua casa, em Barcelona, na Espanha, da residência da ex-sogra, mãe de Piqué. A informação é do site espanhol Marca.

A casa onde mora Montserrat Bernabeu, sua ex-sogra, foi erguida no mesmo terreno em que fica a casa que Shakira morava com Piqué. Ainda de acordo com o site, máquinas de construção foram vistas no terreno.





Mesmo após a separação do jogador espanhol, Shakira segue morando na residência do casal, e parece não querer nenhum tipo de aproximação com a família do ex.

Envolta em polêmicas desde o lançamento de "Music Sessions", cuja letra traz (in)diretas para o ex-marido, o suposto muro para separar a sua casa de onde mora a sogra, seria mais um capítulo da conturbada relação dela com Piqué, desfeita em decorrência de traição do atleta.

