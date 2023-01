A- A+

FAMOSOS Shakira estaria planejando lançar música na próxima quinta, aniversário dela e de Piqué, diz site Em parceria com a conterrânea Karol G, o videoclipe teria sido gravado em apenas dois dias, com sessões de mais de 15 horas por dia, informou o podcast Mamarazzis

Após alfinetar o ex-marido, Gerard Piqué, na letra de "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", uma colaboração com Bizarrap, Shakira já estaria pronta para lançar mais respostas ao ex-jogador de futebol. Segundo o portal espanhol Marca, a nova música, gravada com a conterrânea Karol G, deve ser divulgada na próxima quinta-feira, dia 2, quando ela completa 46 anos, e Piqué, 36.

O podcast Mamarazzis, de Laura Fa e Lorena Vázquez, informou que as cantoras trabalharam intensamente nesta parceria. O videoclipe teria sido gravado em apenas dois dias, com sessões de mais de 15 horas por dia.

Enquanto isso, a canção mais recente de Shakira bateu recorde, colocando-a no topo da lista de artistas latinos mais ouvidos no mundo. É a primeira vez que uma mulher ocupa essa posição, de acordo com dados da plataforma Spotify.

Shakira ultrapassou os números do porto-riquenho Bad Bunny, rapper que liderava o ranking há cerca de três anos. A cantora atingiu a marca histórica de quase 68,7 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Ela é agora a terceira artista com mais ouvintes mensais, atrás apenas de Taylor Swift e Rihanna. Na lista geral, Shakira é a nona mais ouvida no mundo.

A composição dá detalhes da relação de Shakira com o ex-futebolista e traz indiretas sobre as traições que sofreu do ex-marido. Só nas primeiras 24 horas, a faixa foi ouvida 14,3 milhões de vezes.

"Uma loba como eu não é para caras como você, uh-uh-uh-uh / Para caras como você, uh-uh-uh-uh / Eu era grande demais para você e é por isso que você está com alguém como você", diz trecho do refrão.

Na música gravada com o rapper Bizarrap, Shakira sugere que o ex-marido e sua nova namorada, a estudante Clara Chía Martí, de 23 anos, são pessoas "otárias" e que, apesar de Clara Chía ter "nome de pessoa boa, claramente, não é como soa", como afirma.

Shakira e Piqué ficaram juntos por mais de uma década e tiveram dois filhos. O divórcio aconteceu em junho de 2022, depois que a colombiana descobriu que era traída. De acordo com a cantora, Clara frequentava a residência do casal enquanto Shakira e Piqué ainda eram casados.

Veja também

bbb 23 BBB 23: Cara de Sapato afirma que não vai vetar Gabriel Fop do Paredão