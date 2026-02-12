A- A+

Rio de Janeiro Shakira fala pela primeira vez sobre expectativa para show gratuito em Copacabana Animada, colombiana publicou vídeo nas redes sociais falando em inglês e em português: "Nós vamos curtir muito"

Confirmada para o evento "Todo mundo no Rio", no dia 2 de maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro, a cantora Shakira mandou recado, nesta quinta-feira (12), para os fãs brasileiros, animada para a apresentação gratuita.

"Brasil, eu vou estar com vocês em breve, em maio. Meu Deus, nós vamos curtir muito. Eu tenho tanta saudade de vocês, mas, em breve, nós vamos nos encontrar no Rio, em Copacabana", diz a colombiana em vídeo publicado no Instagram.

Entusiasmada com a notícia, Shakira mistura inglês e português, mostrando que promete mesmo atrair fãs de todas as partes para as areias da praia carioca.

“Brasil, eu te amo! Em breve vou estar com vocês para cantar, dançar, sambar, e nos emocionarmos na praia mais icônica do mundo”, acrescentou na legenda da postagem.



Depois de muita especulação, o nome de Shakira foi, de fato divulgado, na última quarta-feira (11), oficialmente pelos canais de comunicação da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Veja o vídeo:

