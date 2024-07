Shakira fará apresentação na final da Copa América; saiba detalhes e onde assistir

A- A+

A cantora Shakira se apresentará na final da Copa América de Futebol, que ocorre no próximo domingo, 14 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela Conmebol nesta terça-feira, 9.

Será a primeira vez da colombiana no evento - ela já se apresentou em outros grandes torneios esportivos, como o Super Bowl e em três Copas do Mundo. O show vai ocorrer no intervalo do jogo, ou seja, deve começar por volta de 21h45 no horário de Brasília (a partida está marcada para 21h).

Segundo a organização, Shakira fará uma combinação de hits antigos e sucessos recentes. No Brasil, a apresentação deve ser transmitida na TV Globo (sinal aberto), no SporTV (sinal fechado) e no Globoplay (streaming).

As seleções que vão disputar a final serão definidas nesta quarta, 10, após as semifinais entre Argentina e Canadá e Colômbia e Uruguai. A seleção brasileira foi eliminada pelos uruguaios no último sábado, 6, após uma disputa de pênaltis.

Em março, Shakira, de 47 anos, divulgou seu álbum mais recente, Las Mujeres Ya No Lloran, que contém os hits Shakira: BZRP Music Sessions #53 e Te Felicito, inspirados pelo fim do relacionamento da cantora com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

Veja também

música Com "AFINCO", seu segundo álbum solo, o recifense Ivyson se alimenta de amor em SP