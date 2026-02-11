A- A+

SHAKIRACABANA Shakira fará o megashow da Praia de Copacabana em maio Colunista revelou que Shakira assinou contrato com a Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer

A cantora colombiana Shakira será a atração do megashow da Praia de Copacabana em 2 de maio, revelou o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim nesta quarta-feira (11).

Nos dois últimos anos, o "Todo Mundo no Rio" já contou com duas outras divas pop: Madonna (2024) e Lady Gaga (2025). O colunista revelou que Shakira assinou na terça-feira (10) contrato com a Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer.

De acordo com o g1, que confirmou a informação de Lauro Jardim, a colombiana deverá subir ao palco às 21h45. O show será trasmitido pela TV Globo e terá uma apresentação de abertura, que ainda não tem artista definido.

A cantora está em um tour pela América Latina, com "Las mujeres ya no lloran world tour". Ela se apresentou em El Salvador, no Estádio Mágico González, de San Salvador.

Shakira já se apresentou várias vezes no Brasil e fala português fluente. A primeira vez em 1997 (na turnê "Pies Descalzos"). Depois, no Rock in Rio de 2011, e em shows em 2018 e no ano passado.

Veja também