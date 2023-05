Shakira faz apelo a paparazzi nos EUA e busca solução contra perseguição a filhos; entenda

A- A+

A presença frequente de paparazzi atrás de cada passo de Shakira se tornou um "pesadelo" para a cantora colombiana, como ela tem relatado para pessoas próximas. A artista se sente, mais do que nunca, "perseguida" nos EUA, e busca agora soluções para dar fim ao fato, sobretudo para preservar a vida particular dos filhos, os jovens Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. "Quero acabar com isso", afirmou Shakira para amigos, de acordo com veículos da imprensa americana.

Em abril — quando deixou Barcelona, na Espanha, e se mudou para a Terra do Tio Sam em meio à polêmica separação do jogador de futebol Gerard Piqué —, Shakira tentou vender a mansão onde mora, em Miami, para se mudar para uma ilha particular no local, em busca justamente de privacidade. O desejo, no entanto, não foi consumado. E ela segue no mesmíssimo imóvel de luxo, avaliado em US$ 16 milhões (algo em torno de R$ 80,8 milhões).

"Por favor, evitem seguir meus filhos até a saída ou a entrada da escola, esperá-los na porta de nossa casa, ou persegui-los em suas atividades extracurriculares e brincadeiras, como tem acontecido todos os dias em Barcelona para obter imagens fotográficas", solicitou a cantora, pouco antes de deixar a Espanha, a fotógrafos especializados na cobertura de celebridades.

Novo capítulo em briga

A briga entre Shakira e Gerard Piqué após o fim do casamento de 12 anos ganhou um novo capítulo nesta semana. De acordo com a imprensa espanhola, o ex-zagueiro do Barcelona pretende entrar com uma ação judicial contra a ex-mulher após os filhos do casal terem aparecido cantando e tocando piano com a mãe, em cena do clipe de "Acróstico", uma das músicas recém-lançadas pela cantora.

Segundo o jornal "La Vanguardia", o esportista finaliza, neste momento, os detalhes do processo, junto ao advogado Ramón Tamborero. "Piqué não quer guerra, mas Tamborero está insistindo para que ele formalize a denúncia. O atual acordo (entre o ex-casal) não contempla a questão de expor crianças neste contexto", afirmou o jornalista Pepe del Real do Programa Ana Rosa.

