Shakira faz festa com amigas em casa e é surpreendida por aglomeração de fãs: "Serenata"

A- A+

A cantora Shakira foi surpreendida por uma aglomeração de fãs na porta de sua casa, em Barcelona, na Espanha, na noite do último domingo (15). Em meio à polêmica separação do jogador Gerard Piqué, a artista decidiu celebrar o sucesso da música "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53" — em que faz duras críticas ao ex-marido — com uma festa privada ao lado de amigas.

Lá pelas tantas, porém, as convidadas foram interrompidas por uma gritaria na rua. É que os admiradores da colombiana decidiram realizar uma comemoração paralela na porta da artista.

Shakira surgiu então na varanda de sua casa para agradecer os fãs pela "serenata" em sua porta, como ela brincou. "Obrigada pela serenata", afirmou, enquanto acenava para os admiradores que entoavam os versos da nova letra da cantora, a segunda música mais ouvida no mundo atualmente, de acordo com dados do Spotify.

"O que seria de nós sem amigas para enxugar nossas lágrimas e também celebrar os bons momentos?", ela escreveu, num post nos Stories, do Instagram, ao mostrar a festa que realizou em casa, com poucas convidadas.

Traição e provocação

Na canção que está batendo recordes no mercado da música e que já se tornou a produção latina com melhor estreia no YouTube, Shakira sugere que o ex-marido e a nova namorada, a estudante Clara Chía Martí, de 23 anos, são pessoas "otárias" e que, apesar de Clara ter "nome de pessoa boa, claramente, não é como soa", como afirma.

Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos. O divórcio aconteceu em junho de 2022, depois que a colombiana descobriu que era traída. De acordo com a cantora, Clara frequentava a residência do casal enquanto Shakira e Piqué ainda eram casados.

Veja também

luto Atriz italiana Gina Lollobrigida morre aos 95 anos