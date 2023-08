A- A+

Celebridades Shakira impede o contato de Clara Chía com seus filhos em acordo de custódia; entenda Cantora colombiana firma cláusula para proibir Piqué de encontrar os filhos quando estiver com a atual namorada

Após protagonizarem um divórcio polêmico que gerou muita repercussão nas redes sociais, a cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué parecem estar caminhando em direção a um consenso sobre a guarda de seus filhos.

Segundo informações do jornal argentino La Nación, a artista colombiana ficará com a custódia dos filhos, enquanto uma cláusula no documento estabelece que Clara Chía, a atual namorada do ex-jogador e suposto pivô da separação do casal, não poderá estar presente durante as visitas de Piqué aos filhos.

Depois de uma série de negociações, ficou decidido que os filhos do ex-casal permanecerão morando com a mãe nos Estados Unidos. Piqué terá o direito de visitá-los a cada 10 dias, garantindo um contato regular com as crianças. Além disso, também terá prioridade para solicitar tempo com os filhos durante as férias escolares.

A polêmica surgiu quando Piqué mencionou seu desejo de levar os filhos ao casamento de seu irmão, onde seria o primeiro encontro oficial entre as crianças e a nova namorada. Isso implicaria em mais dias na Europa com o pai, algo que Shakira não aceitou. Assim, a cláusula em questão é uma tentativa da cantora de assegurar o bem-estar dos filhos e evitar situações desconfortáveis para ambas as partes no futuro.

