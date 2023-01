Shakira incendeia redes sociais com nova música dirigida a Piqué

A- A+

A colombiana Shakira incendiou as redes sociais, nesta quinta-feira (12), ao lançar uma música dirigida abertamente ao ex-marido, o jogador de futebol aposentado Gerard Piqué, que foi ouvida 34 milhões de vezes em 17 horas e gerou uma enxurrada de reações.

Com o título "BZRP Music Session #53", a colaboração com o famoso produtor argentino Bizarrap não para de repercutir na imprensa e nas redes sociais. A música tem versos dedicados à trama de mágoas que envolve o ex-casal e ataques ao atleta e sua nova namorada, a jovem espanhola Clara Chía, de 23 anos.

"Muita ginástica, mas mexa um pouco o cérebro também", "Trocou uma Ferrari por um Twingo", "Não volto com você, mesmo que chore ou me implore", "Eu era grande demais para você e é por isso que você está com alguém como você", canta a artista ao ritmo da música eletrônica.

Em trechos com trocadilhos enfatizando os nomes de Piqué e Clara, Shakira deixa claro quem são os destinatários de suas cartas.

Uma espetacular campanha de divulgação abriu o caminho para o novo sucesso. Na segunda-feira (9), um pequeno avião sobrevoou as praias de Mar de Plata, na Argentina, agitando um cartaz com um dos versos da música até então desconhecida: "Uma loba como eu não é para caras como você, 01.11.23".

O streamer espanhol Ibai Llanos, amigo de Piqué e muito ativo nas redes sociais, viralizou com um vídeo em que reage ao vivo à música: “Descanse em paz, Gerard Piqué”, brincou.

Outras celebridades responderam a favor e contra, enquanto a artista é uma tendência internacional no Twitter.

Esta é a terceira música que a cantora lança sobre a separação, após "Te felicito" e "Monotonía".

Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, anunciaram a separação em junho de 2022, após mais de uma década juntos.

A cantora pretende morar com os filhos Milan (9) e Sasha (7) em Miami, mas ainda tem uma pendência na Espanha. Ela irá a julgamento por suposta fraude fiscal, em data ainda a ser anunciada. A artista de Barranquilla, no norte da Colômbia, defende sua inocência e nega todas as acusações.

"Você me deixou coma vizinho a sogra, com a imprensa na porta e a dívida no Tesouro. Você pensou que me machucou e me deixou mais forte. As mulheres não choram, as mulheres faturam", conclui a Shakira em "BZRP Music Session #53".

