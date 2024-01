A- A+

famosos Shakira inicia relacionamento com premiado produtor argentino, após divórcio polêmico Superada a conturbada separação do jogador Gerard Piqué, cantora se envolve amorosamente por Rafa Arcaute, segundo imprensa espanhola

Shakira está enamorada. Superado o conturbado divórcio do jogador de futebol Gerard Piqué — em separação marcada por polêmicas e acusações de traição —, a cantora de 46 anos encontrou novamente o amor. De acordo com parte da imprensa espanhola, a artista iniciou recentemente um relacionamento com o compositor e produtor musical argentino Rafa Arcaute, de 44 anos. Os dois, inclusive, passaram o último Natal juntos, conforme relatam publicações locais.

Rafa Arcaute e Shakira são velhos conhecidos. O produtor e compositor, premiado com 20 troféus do Grammy, já acompanhou a realização de alguns trabalhos da artista espanhola, entre eles a gravação da canção "Tutu remix", em parceria com os cantores Camilo e Pedro Capó. "Ele viajou diversas vezes para ajudá-la nas produções. E ela está lentamente deixando-o entrar em seu coração", contou o jornalista Javier Ceriani, durante o programa "Socialité", da Telecinco, rede de TV espanhola.



Os dois, aliás, estiveram juntos — em 2023 —, ao lado de outros produtores. À época, fãs da cantora especularam que um trabalho inédito poderia estar sendo gestado, já que ela apareceu ao lado do colega, em imagens que circularam pelas redes sociais, dentro de um estúdio.

"Ele a conquista com pequenos detalhes, com doçura... Os dois são muito discretos e não se expõem em lugar nenhum. A família de Shakira já o conhece e tem sua aprovação", informou o jornalista Javier Ceriani, que afirma ter acesso a fontes próximas à cantora.

Quem é Rafa Arcaute?

Natural de Buenos Aires, na Argentina, Rafael Arcaute é um compositor, produtor musical e engenheiro de som conhecido internacionalmente. O profissional — que mora em Miami, nos EUA, desde 2018 — já esteve envolvido na produção de trabalhos de nomes como Christina Aguilera, Jorge Drexler, Nathy Peluso, Luis Alberto Spinetta, Ricky Martins, Calle 13, Andrés Calamaro, entre outros.

Ele recebeu dezoito prêmios Grammy Latino, incluindo duas vitórias como Produtor do Ano, e também foi laureado com dois Grammys americanos. Desde abril de 2022, atua como presidente do selo musical "5020 RCRDS", vinculado à gravadora Sony Records.

Relembre separação de Shakira

Em junho de 2022, Shakira e Piqué — que são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7 — anunciaram a separação após 11 anos de matrimônio. A cantora entrou com pedido de divórcio depois de descobrir que vinha sendo traída pelo então marido, dentro de casa. Ao longo de algumas semanas, a estrela pop notou que uma geleia que o jogador jamais comia passou a ser consumida em sua ausência. Era o ingrediente preferido de Clara Chía Martí, estudante de 23 anos e amante do jogador.



Em meio à polêmica separação, Shakira transformou a dor pessoal em música. E faturou pelo menos R$ 162 milhões com isso. Na letra "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53", em parceria com o rapper Bizarrap, a colombiana fez duras críticas ao ex-marido, com referências negativas a Clara. Na canção — que se tornou a produção latina com melhor estreia no YouTube —, Shakira sugere que o ex-marido e a nova namorada são pessoas "otárias" e que, apesar de Clara ter "nome de pessoa boa, claramente, não é como soa", como afirma.

Depois, vieram outras músicas, igualmente embaladas por cutucadas no ex-marido — "Te Felicito", "Monotonía", "TQG" e "Acróstico". "TQG", aliás, foi a música mais ouvida no mundo em março, à frente de "Flowers", de Miley Cyrus, segundo o Spotify. De acordo com levantamento realizado pela empresa Findasense Data & Intelligence, a cada minuto que passa a cantora embolsa quase 20 euros pela obra.



Após o lançamento da primeira música de Shakira — em meio à separação —, Gerard Piqué rebateu as mensagens indiretas que recebeu da ex-mulher. O jogador de futebol fez uma aparição pública com um carro do modelo Twingo, um dos mais populares na Europa. Na letra de "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53", a artista de 45 anos diz que o ex-marido "trocou uma Ferrari por um Twingo", ao referir-se ao fato de que o ex-parceiro a abandonou para namorar uma mulher mais jovem ("Eu valho duas de 22 anos", segue a música, em outro trecho).



Guarda dos filhos

Assediada por paparazzi em Barcelona, Shakira decidiu deixar a Espanha, em abril de 2023, para morar definitivamente em Miami, na Flórida. Na Terra do Tio Sam, porém, a artista se sente, mais do que nunca, "perseguida" por fotógrafos, e busca agora soluções para dar fim ao fato, sobretudo para preservar a vida particular dos filhos.



Recentemente, a estrela colombiana impôs uma exigência para que Piqué visitasse os filhos. Após uma longa batalha judicial, ela proibiu que o atleta viajasse para os EUA acompanhado da nova namorada ou da mãe, Montserrat Bernabéu. Atualmente, Shakira mora num imóvel de luxo avaliado em US$ 16 milhões (algo em torno de R$ 80,8 milhões).

Tom Cruise e Lewis Hamilton

No último ano, rumores sobre a vida amorosa de Shakira vêm ganhando as manchetes nos EUA. A cantora foi clicada ao lado de Tom Cruise num evento de Fórmula 1, nos EUA. Na ocasião, a artista foi vista também no paddock do piloto Lewis Hamilton, no Grand Prix de Fórmula 1 da Espanha, e a cantora foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Boatos deram conta, à época, de que ambos teriam engatado um romance.

