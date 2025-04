A- A+

Música Shakira lidera ranking de turnê com com maior bilheteria segundo a Pollstar e a Billboard; confira Em sua nova turnê, intitulada "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira tem quebrado recordes pelo mundo

A cantora Shakira conquistou, pela segunda semana consecutiva, o topo do ranking de turnê mundial com maior venda de ingressos: chart LIVE75 da Pollstar, referência mundial em monitoramento da indústria de entretenimento ao vivo.



De quebra, pela primeira vez em sua carreira, a artista nascida em Barranquilla, na Colômbia, chegou ao primeiro lugar no ranking mensal Top Tour da Billboard, lista das turnês de maior bilheteria globalmente, considerando o relatório do mês de fevereiro, tornando-se a primeira artista latina a alcançar esse feito.



Além de cantora, Shakira é compositora, atriz e empresáriaa. Com apenas catorze anos, gravou o seu disco promocional, "Magia", após contrato assinado com a editora discográfica Sony Music Colombia.

Sobre a turnê

Em sua nova turnê, intitulada "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira tem quebrado recordes pelo mundo. Com os dados de bilheteria de quatro apresentações recentes, a artista registrou uma média notável de 42.774 ingressos vendidos por show, atingindo 100% de ocupação e arrecadando cerca de US$ 6.197.484 por apresentação.



Confira o ranking:

A turnê teve sua estreia no Brasil e já passou por Peru, Colômbia, Chile, Argentina, México e República Dominicana, arrastando multidões e conquistando a crítica com um espetáculo vibrante, emocional e visualmente arrebatador. Em seu país natal, onde ganhou uma estátua, a colombiana é a primeira artista a lotar cinco estádios.



Agora, Shakira parte para os Estados Unidos, onde realizará uma aguardada série de apresentações. Devido à alta demanda, dois shows extras já foram anunciados para Nova York e Miami.

Com um repertório repleto de hits, coreografias icônicas e uma presença de palco magnética, Shakira entrega um show que vem sendo aclamado como o melhor do momento. Seu retorno aos palcos celebra não só sua trajetória brilhante, mas também uma nova fase artística e pessoal — poderosa, livre e mais conectada do que nunca ao seu público.

Segundo o material de divulgação da artista, "Las Mujeres Ya No Lloran" não é apenas uma turnê. "É um manifesto, um espetáculo inesquecível e a consagração definitiva de Shakira como um dos maiores nomes da atualidade".

Veja também