Após show histórico, Shakira manda áudio agradecendo a participação de Maria Bethânia
As mensagens de áudio foram divulgadas no Instagram da cantora brasileira
Após show na praia de Copacabana que atraiu uma multidão de 2 milhões de pessoas no último sábado (02), Shakira mandou um áudio de agradecimento para a cantora Maria Bethânia. As cantoras soltaram a voz juntas com a música icônica de Gonzaguinha “O que é O que é?”.
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Imagina só quanta riqueza sonora em uma só troca de mensagens? A conversa, divulgada no story do Instagram de Maria Bethânia, se inicia com a cantora colombiana se apresentando.
“Oi Maria, é Shakira aqui, eu queria te agradecer muito por aceitar o meu convite, cantar comigo. Eu adorei, o público amou. Muito, muito obrigada”, agradece Shakira.
“Shakira, parabéns Shakira. Parabéns querida. E muito obrigado. Tudo lindo, aquela multidão, o Brasil te recebendo de braços abertos, com tanto carinho, com tanto afeto. Tudo que você merece”, respondeu Maria Bethânia.
| "O público amou. Muito, muito obrigada".— Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) May 5, 2026
O encontro de Shakira e Maria Bethânia ganhou um novo capítulo nos bastidores. A rainha Bethânia publicou nos stories um áudio da colombiana agradecendo pelo inesquecível dueto no Todo Mundo no Rio.
Na mesma mensagem, a cantora… pic.twitter.com/z7JRoNFY07
Shakira foi a terceira atração do projeto "Todo Mundo do Rio", que, em 2024 e 2025, promoveu os shows de Madonna e Lady Gaga.