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SHAKIRA

Após show histórico, Shakira manda áudio agradecendo a participação de Maria Bethânia

As mensagens de áudio foram divulgadas no Instagram da cantora brasileira

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A cantora colombiana Shakira e a cantora brasileira Maria Bethânia durante um ensaio na praia de CopacabanaA cantora colombiana Shakira e a cantora brasileira Maria Bethânia durante um ensaio na praia de Copacabana - Foto: Mauro Pimentel / AFP

Após show na praia de Copacabana que atraiu uma multidão de 2 milhões de pessoas no último sábado (02), Shakira mandou um áudio de agradecimento para a cantora Maria Bethânia. As cantoras soltaram a voz juntas com a música icônica de Gonzaguinha “O que é O que é?”.

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Imagina só quanta riqueza sonora em uma só troca de mensagens? A conversa, divulgada no story do Instagram de Maria Bethânia, se inicia com a cantora colombiana se apresentando.

“Oi Maria, é Shakira aqui, eu queria te agradecer muito por aceitar o meu convite, cantar comigo. Eu adorei, o público amou. Muito, muito obrigada”, agradece Shakira.

“Shakira, parabéns Shakira. Parabéns querida. E muito obrigado. Tudo lindo, aquela multidão, o Brasil te recebendo de braços abertos, com tanto carinho, com tanto afeto. Tudo que você merece”, respondeu Maria Bethânia.

 

Shakira foi a terceira atração do projeto "Todo Mundo do Rio", que, em 2024 e 2025, promoveu os shows de Madonna e Lady Gaga.  

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