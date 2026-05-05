A- A+

SHAKIRA Após show histórico, Shakira manda áudio agradecendo a participação de Maria Bethânia As mensagens de áudio foram divulgadas no Instagram da cantora brasileira

Após show na praia de Copacabana que atraiu uma multidão de 2 milhões de pessoas no último sábado (02), Shakira mandou um áudio de agradecimento para a cantora Maria Bethânia. As cantoras soltaram a voz juntas com a música icônica de Gonzaguinha “O que é O que é?”.

Imagina só quanta riqueza sonora em uma só troca de mensagens? A conversa, divulgada no story do Instagram de Maria Bethânia, se inicia com a cantora colombiana se apresentando.



“Oi Maria, é Shakira aqui, eu queria te agradecer muito por aceitar o meu convite, cantar comigo. Eu adorei, o público amou. Muito, muito obrigada”, agradece Shakira.

“Shakira, parabéns Shakira. Parabéns querida. E muito obrigado. Tudo lindo, aquela multidão, o Brasil te recebendo de braços abertos, com tanto carinho, com tanto afeto. Tudo que você merece”, respondeu Maria Bethânia.

| "O público amou. Muito, muito obrigada".



O encontro de Shakira e Maria Bethânia ganhou um novo capítulo nos bastidores. A rainha Bethânia publicou nos stories um áudio da colombiana agradecendo pelo inesquecível dueto no Todo Mundo no Rio.



Na mesma mensagem, a cantora… pic.twitter.com/z7JRoNFY07 — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) May 5, 2026

Shakira foi a terceira atração do projeto "Todo Mundo do Rio", que, em 2024 e 2025, promoveu os shows de Madonna e Lady Gaga.

Veja também