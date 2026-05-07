Shakira anuncia música para Copa do Mundo gravada no Estádio do Maracanã
Música, com data de lançamento prevista para a próxima quinta-feira (14), teve clipe gravado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro
Após passagem pela Praia de Copacabana, Shakira anuncia uma nova música em celebração à Copa do Mundo. O clipe da canção foi gravado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A data de lançamento da música "Dai Dai" está prevista para a próxima quinta-feira, 14.
A cantora já possui uma forte ligação com a Copa do Mundo que, neste ano, ocorre entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Além de "Waka Waka", a colombiana também fez história com "La La La".
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A notícia chega após a vinda mais recente de Shakira ao Brasil. No último sábado, 2, a cantora se apresentou para 2 milhões de pessoas em um show gratuito na Praia de Copacabana.
A performance fez parte da iniciativa "Todo Mundo No Rio", que busca trazer megashows para a capital carioca. Além da artista, Madonna e Lady Gaga se apresentaram em anos anteriores.
Confira:
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026