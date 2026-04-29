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Rio de Janeiro Shakira no Rio: bailarinas da cantora vão a lojas, à praia e até à feira, em Copacabana Dançarinas provaram caipirinha e prestigiaram um grupo de samba que se apresenta por restaurantes da orla

Shakira chegou ao Rio na manhã desta quarta (29) e entrou no Copacabana Palace pela porta dos fundos do hotel. Suas bailarinas, no entanto, passearam à vontade pelo calçadão, por quiosques e pelas lojas locais. Marissa Neola e Natalia Palomares postaram fotos nas redes sociais com biquínis nas cores brasileiras. Liz Dany prestigiou um grupo de pagode que se apresenta pela orla.

A um portal de fãs de Shakira no Instagram, o Shakira Brasil, Halle Henry disse, no aeroporto, que a equipe prepara uma grande apresentação: "Estamos muito animados para perfomar para vocês. Vai ser uma festa. Estamos muito animados", disse a dançarina, que se apresentou com a cantora na Copa América, em 2024, e mesmo antes de pisar no Rio já desfilava com biquíni verde e amarelo.

Até as frutas de um hortifruti chamaram atenção de outro integrante da equipe, que passeou acompanhado das colegas. Diandre Blue, que além de bailarino é fotógrafo e estilista, postou nas redes sociais a imagem de um mercadinho de Copacabana.

O megashow da cantora Shakira no próximo sábado na Praia de Copacabana no evento Todo Mundo no Rio deve movimentar a economia carioca em R$ 776,2 milhões caso seja confirmada a estimativa de um público de 2 milhões de pessoas.

As estimativas tomam como base as projeções de despesas do público seja ele carioca ou de fora da cidade, incluindo diárias de hotéis — no caso de turistas, o consumo em bares e restaurantes e compras de lembrancinhas. O estudo foi feito pela Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e pela Riotur.

Copacabana terá alterações importantes no trânsito. Confira abaixo as principais:

Bloqueios no primeiro minuto de sábado

À meia-noite acontecerá o fechamento da Avenida Atlântica em ambos os sentidos, a suspensão de 3 mil vagas de estacionamento e a proibição de acesso de ônibus fretados.

18h de sábado

A partir de 18h estará proibido o acesso de automóveis (incluindo de aplicativos) em Copacabana. A medida tem exceção para ônibus de linha e táxis. No mesmo horário, haverá o fechamento do Aterro do Flamengo e da Enseada de Botafogo.

19h de sábado

Às 19h, será fechado por completo o trânsito em Copacabana.

4h de domingo

Às 4h há previsão de previsão de liberação do trânsito no bairro de Copacabana, exceto a orla.

10h de domingo

A pista junto aos prédios da Avenida Atlântica, em reversível (sentido Posto 6), volta a ficar com transito livre às 10h.

18h de domingo

A Avenida Atlântica liberada por completo.

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