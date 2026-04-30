Shakira no Rio: veja onde ficam os 18 pontos de revista em Copacabana e como será o acesso ao show
Cinturão de segurança vai cercar a orla com detectores de metal, reconhecimento facial e bloqueios
Quem for ao show de Shakira em Copacabana vai passar por um esquema de segurança inédito em escala: serão 18 pontos de revista espalhados pelos principais acessos ao bairro, formando um verdadeiro funil de entrada para o público. O planejamento foi apresentado pelo Governo do Estado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e faz parte de uma operação que mobiliza 7.927 agentes, com uso de tecnologia como reconhecimento facial, drones e monitoramento em tempo real.
Onde ficam os 18 pontos de revista
Os acessos com revista estarão distribuídos pelas principais ruas que levam à orla. Esses pontos funcionam como portais obrigatórios de entrada para quem vai acessar a praia. São eles:
Rua Aurélio Leal
Rua Anchieta
Avenida Princesa Isabel
Avenida Princesa Isabel (outro ponto)
Avenida Prado Júnior
Rua Belford Roxo
Rua Ronald de Carvalho
Rua Duvivier
Rua Hilário de Gouveia
Rua Siqueira Campos
Rua Figueiredo de Magalhães
Rua Constante Ramos
Rua Xavier da Silveira
Rua Miguel Lemos
Rua Sá Ferreira
Rua Francisco Sá
Avenida Rainha Elizabeth
Rua Francisco Otaviano
Como vão funcionar as revistas
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Em todos os pontos haverá:
Detectores de metal
Câmeras com reconhecimento facial
Monitoramento em tempo real
Agentes de segurança
Além disso: objetos cortantes e inflamáveis serão proibidos
Metrô também terá revista
As revistas e controle com detectores de metal estarão nas estações :
Cardeal Arcoverde
Siqueira Campos
Cantagalo
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Esquema de segurança
A Polícia Militar terá 3.756 agentes nas ruas, um aumento de quase 14% em relação ao último megashow na cidade, com apoio de 145 viaturas, incluindo 70 equipadas com câmeras e sistemas de reconhecimento facial. Também estarão em operação 60 motopatrulhas, 78 torres de observação, cinco tendas na areia, quatro quadriciclos e oito cabines de reforço. Um helicóptero com holofote será utilizado para ampliar a visibilidade e ajudar na identificação de pessoas durante a movimentação do público.
O monitoramento será reforçado com drones e câmeras extras distribuídas pelos pontos de bloqueio e revista, além do uso de reconhecimento facial em tempo real. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) contará com uma base móvel instalada na Praça do Lido para acompanhar a operação nas ruas. Equipes especializadas em controle de multidão também estarão posicionadas em áreas estratégicas, com reforço no número de grupamentos em relação a eventos anteriores.
Além disso, haverá patrulhamento marítimo com apoio de embarcação da PM, ampliando a vigilância ao longo da orla. O policiamento se estende ainda a áreas fora de Copacabana, como o Aterro do Flamengo, o Terminal Gentileza, o Terreirão e a Central do Brasil, além das principais vias de acesso e saída do evento.
A Polícia Civil também terá atuação com 1,5 mil agentes distribuídos pelas delegacias da Zona Sul, aeroportos e unidades especializadas. Três centrais de flagrante funcionarão na região, na 12ª DP (Copacabana), 13ª DP (Ipanema) e na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, incluindo uma estrutura voltada especificamente para casos envolvendo adolescentes. Haverá ainda equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher, da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Esquadrão Antibomba, além de monitoramento de redes sociais para prevenção de crimes.
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O programa Segurança Presente atuará com 150 agentes e 43 viaturas, com base fixa em frente ao Copacabana Palace e patrulhamento nas principais vias, acessos à praia e entradas de hotéis. Já a Operação Lei Seca mobilizará 110 agentes, com blitzes reforçadas na região e em outros pontos da Região Metropolitana.