celebridades Shakira recebe de fãs bolo de aniversário decorado com indiretas para Piqué e posta nas redes O bolo enviado por fãs tem imagens de marcas citadas na música "BZRP music Sessions#53"

A cantora colombiana Shakira comemorou nesta quinta-feira (2) seu aniversário de 46 anos e recebeu presentes dos fãs. Entre os recebidos, uma indireta para Gerard Piqué, ex-marido da intérprete de “Chantaje”: um bolo de aniversário com imagens de marcas citadas na música de “BZRP music Sessions#53”.

Shakira publicou nos stories o bolo recebido. Na imagem é possível ver ilustrações da marca Ferrari, Twingo, Cassio e Rolex.

Na música “BZRP music Sessions#53”, Shakira fala de seu término com o jogador devido a uma traição. A letra faz trocadilhos com o nome do francês e seu novo affair Clara Chía. O casal de famosos estão separados desde junho de 2022 e assinaram o acordo de divorcio em dezembro.

