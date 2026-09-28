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SHOW Shakira reencontra Ghetto Kids em show na Espanha e cumpre promessa feita às crianças O grupo ganhou projeção internacional após um vídeo dos integrantes dançando "Sitya Loss", de Eddy Kenzo, viralizar nas redes sociais

Shakira reencontrou os Ghetto Kids, grupo de crianças de Uganda que chamou sua atenção após publicar uma coreografia de Dai Dai nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 25, os dançarinos voltaram a dividir o palco com a cantora, desta vez durante a residência dela em Madri, na Espanha.

As crianças participaram do quarto show da temporada na capital espanhola e dançaram Dai Dai, música gravada por Shakira com Burna Boy para a Copa do Mundo de 2026.

Antes da apresentação, o grupo se encontrou com a cantora nos bastidores. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

A participação na Espanha havia sido antecipada pela própria cantora. Em julho, após a apresentação na Copa do Mundo, os Ghetto Kids se despediram de Shakira emocionados.

Na ocasião, ela disse que a amizade continuaria e perguntou se eles gostariam de visitá-la em Madri. "Talvez eu veja vocês em Madri. Vocês gostariam de me visitar lá?", perguntou Shakira. As crianças responderam que sim.

Quem são os Ghetto Kids

Os Ghetto Kids foram criados em 2014, em Katwe, bairro de Kampala, capital de Uganda, pelo professor e dançarino Dauda Kavuma. O projeto oferece educação, alimentação e oportunidades para crianças em situação de vulnerabilidade social, incluindo órfãos.

O grupo ganhou projeção internacional após um vídeo dos integrantes dançando Sitya Loss, de Eddy Kenzo, viralizar nas redes sociais. Depois, participou de videoclipes internacionais e chegou à final do programa Britain’s Got Talent, em 2023.

Em 2026, os dançarinos passaram a participar de apresentações de Shakira. Além do espetáculo da Copa do Mundo, eles foram convidados para shows da Las Mujeres Ya No Lloran Tour nos Estados Unidos.

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