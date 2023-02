A- A+

FAMOSOS Shakira revela que Sasha, seu filho de 8 anos, fez a identidade visual de 'Monotonía' Primeira entrevista da cantora colombiana após o divórcio do jogador espanhol Gerard Piqué foi transmitida nesta segunda-feira pela rede Televisa, do México

Shakira revelou em entrevista à emissora mexicana Las Estrellas, do Grupo Televisa, transmitida nesta segunda-feira (27), que seu filho mais novo, Sasha, de 8 anos, foi quem fez a identidade visual do single "Monotonía", gravado com Ozuna e lançado em 19 de outubro de 2022.

Na ocasião, Sasha ainda tinha 7 anos. Segundo a cantora colombiana, o menino criou a arte da canção usando o iPad dele. A declaração surgiu enquanto ela falava sobre o importante papel que seus filhos, Sasha e Milan, têm na produção de seu trabalho. Shakira contou ainda que ela não gostava dos designs que a Sony Music lhe apresentava, mas logo aprovou o que foi sugerido pelo filho.

"O design gráfico de "Monotonía" foi feito por Sasha em seu iPad", afirmou Shakira no vídeo.

A cantora disse ainda que Milan, de 10 anos, foi quem a motivou a trabalhar com o produtor argentino Bizarrap no hit "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53", que gerou enorme repercussão na web por suas alfinetadas ao ex-marido e à atual namorada dele, Clara Chía. Em janeiro, Shakira se tornou a artista latina mais ouvida no mundo, superando o rapper Bad Bunny, que liderava o ranking há três anos.

"Eles [meus filhos] têm uma participação bastante ativa na minha carreira, porque têm boas ideias. Eles têm muito critério, opiniões, eu sempre os ouço, eles sempre têm algo a dizer", acrescentou.

"Estou no centro, acho que também comprei a história de que uma mulher precisa de um homem para se completar e ter uma família, também vivi aquele sonho de que os filhos tenham pai e mãe sob o mesmo teto. Nem todos os sonhos se realizam na vida, mas a vida procura uma maneira de te compensar, e comigo tem feito isso mais do que com meus filhos", afirmou.

