Shakira revela relação "super tensa" entre Piqué e Guardiola no Barcelona

A cantora Shakira revelou que Pep Guardiola e Gerard Piqué tinham uma relação "super tensa" enquanto estavam no Barcelona. A fala da ex-mulher do zagueiro ocorreu durante seu depoimento ao Governo Espanhol em processo de fraude fiscal.

Segundo trechos noticiados em primeira mão pelo jornal espanhol El Pais, a artista disse que a dupla não se entendia no dia a dia.

"Gerard (Piqué) tinha uma relação bastante complicada com o Barcelona. Com Guardiola tinha uma relação super tensa, de "ou você ou eu". Era uma situação que o fazia sofrer muitíssimo", contou Shakira.

Guardiola e Piqué trabalharam ao mesmo tempo no clube espanhol entre 2008 e 2012. Juntos, eles conquistaram 13 títulos, sendo duas Ligas dos Campeões.

Enquanto o técnico optou por deixar o Barcelona para treinar outros times da Europa, Piqué permaneceu no clube espanhol até o fim da carreira, em 2022.

Shakira também falou sobre a relação complicada com o ex-marido no início do relacionamento, encerrado em 2022, após casos de traição do zagueiro virem à tona.

"Nossa relação era muito turbulenta. Ele era um Dragon Khan (personagem de Game of Thrones), porque nossas vidas profissionais não combinavam, era como juntar água e azeite. Eu andava pelo mundo, e ele tinha que cumprir horários", aponta a cantora.

