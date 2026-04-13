Seg, 13 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHAKIRA NO RIO

"Nunca provei coxinha": Shakira experimenta "comidinhas" brasileiras a um mês de show no Rio

Cantora colombiana faz show na Praia de Copacabana no próximo dia 2 de maio

Reportar Erro
Cantora Shakira provou 'comidinhas' típicas do Brasil, onde se apresenta em maio com show no RioCantora Shakira provou 'comidinhas' típicas do Brasil, onde se apresenta em maio com show no Rio - Foto: Reprodução/Instagram

De camisa verde amarela e à vontade, como sempre. Shakira não hesita em reafirmar seu apreço pelo Brasil, inclusive ao provar 'comidinhas' típicas do País - e gostar! Foi o que ela fez nesta segunda-feira (13), em registro postado nas redes sociais.

Com show gratuito marcado para o próximo dia 2 de maio, na Praia de Copabacana, Rio de Janeiro, Shakira 'teve o prazer' de provar pela primeira vez, por exemplo, um dos petiscos mais típicos do Brasil: a coxinha.

Falando em português claro, ela garantiu: "Eu nunca provei coxinha". E pela reação, parece ter gostado. 

"Parece a croqueta que tem na Espanha, mas com frango", afirmou ela, após um "Huuum" de quem saboreou o experimento.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Todo Mundo No Rio (@todomundonorio)


 

Leia também

• Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka'; confira a letra da parceria

• Shakira fala pela primeira vez sobre expectativa para show gratuito em Copacabana

• Shakira em Copacabana: fãs vão à loucura nas redes sociais

Antes de deliciar-se com uma coxinha de frango, a cantora provou pão de queijo e indagou se na Colômbia tinha essa comida.

Na mesa de 'provas' tinha ainda brigadeiros. "Uma das minhas coisas favoritas no Brasil", contou Shakira, para em seguida morder o doce e "cair" em deleite no encosto do assento em que estava.

"Depois prometo começar minha dieta, pra ficar bem legal em Copacabana", prometeu ela, que disse também, sob risos, que iria ficar com o mesmo "bumbum brasileiro". 

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter