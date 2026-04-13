"Nunca provei coxinha": Shakira experimenta "comidinhas" brasileiras a um mês de show no Rio
Cantora colombiana faz show na Praia de Copacabana no próximo dia 2 de maio
De camisa verde amarela e à vontade, como sempre. Shakira não hesita em reafirmar seu apreço pelo Brasil, inclusive ao provar 'comidinhas' típicas do País - e gostar! Foi o que ela fez nesta segunda-feira (13), em registro postado nas redes sociais.
Com show gratuito marcado para o próximo dia 2 de maio, na Praia de Copabacana, Rio de Janeiro, Shakira 'teve o prazer' de provar pela primeira vez, por exemplo, um dos petiscos mais típicos do Brasil: a coxinha.
Falando em português claro, ela garantiu: "Eu nunca provei coxinha". E pela reação, parece ter gostado.
"Parece a croqueta que tem na Espanha, mas com frango", afirmou ela, após um "Huuum" de quem saboreou o experimento.
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Antes de deliciar-se com uma coxinha de frango, a cantora provou pão de queijo e indagou se na Colômbia tinha essa comida.
Na mesa de 'provas' tinha ainda brigadeiros. "Uma das minhas coisas favoritas no Brasil", contou Shakira, para em seguida morder o doce e "cair" em deleite no encosto do assento em que estava.
"Depois prometo começar minha dieta, pra ficar bem legal em Copacabana", prometeu ela, que disse também, sob risos, que iria ficar com o mesmo "bumbum brasileiro".