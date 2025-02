A- A+

Saúde Shakira tem alta de hospital em Lima, diz imprensa peruana Cantora precisou adiar primeiro dos shows que faria no país após ser hospitalizada no sábado com dores abdominais

A estrela pop colombiana Shakira teve alta médica após ter sido hospitalizada de urgência no sábado (15), em Lima, com dores abdominais, noticiou a imprensa peruana nesta segunda-feira (17).

Um dos principais nomes da música latina, Shakira, de 48 anos, precisou cancelar o show que tinha previsto para domingo (16) na capital peruana após dar entrada em uma clínica privada no distrito turístico de Miraflores.

A colombiana teve alta na noite de domingo (16), segundo vários veículos de imprensa peruanos.

"Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força!! Eu os amo do fundo do coração", escreveu Shakira no domingo em suas redes sociais.

Sem mencionar o estado de saúde atual da cantora, a Masterlive, empresa encarregada de seus shows em Lima, informou que está "em coordenação" com a equipe de Shakira para confirmar a realização de sua segunda apresentação, prevista para a noite desta segunda.

"A equipe da artista nos informou que teremos uma resposta oficial sobre o desenvolvimento dos shows", assinalou a promotora em um comunicado.

A AFP se comunicou tanto com a clínica quanto com o hotel onde Shakira está hospedada, mas ambos se negaram a dar informações sobre a cantora.

Pelas redes sociais, a estrela havia informado na véspera que precisou ir "à emergência com um quadro abdominal". "Estou hospitalizada", acrescentou.

Primeira turnê em 7 anos

Shakira chegou a Lima no sábado, vinda do Brasil, onde iniciou, no Rio de Janeiro, sua primeira turnê em sete anos, com uma apresentação eletrizante.

O Peru é a segunda escala da turnê mundial de "Las mujeres ya no lloran", a primeira em sete anos da famosa e popular cantora colombiana.

No estádio olímpico Nilton Santos, com capacidade para 46 mil pessoas, no Rio, a artista apresentou um show que alternou as canções de seu 12º álbum, que dá nome à turnê, e os clássicos mais amados de seu público.

Com mais de 90 milhões de discos vendidos em todo o mundo, quatro Grammys e 11 Grammys latinos, Shakira se consolidou como uma das artistas latinas de maior sucesso da história.

O álbum "Las mujeres ya no lloran", lançado em março de 2024, inclui colaborações com artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna e Cardi B.

A turnê de Shakira ainda tem previstos shows na Colômbia, Chile, Argentina e México. Depois, ela seguirá para Estados Unidos e Canadá, totalizando quase 50 apresentações.

