shakira Sem atrasos, com rock e o clássico "Estoy aquí", Shakira abre turnê no Rio Colombiana subiu ao palco do Estádio Nilton Santos pontualmente nesta terça-feira (11), após set de Dennis DJ, para fazer a estreia mundial da Las Mujeres No Ya Lloran World Tour

Depois de uma abertura com muito funk a cargo de Dennis DJ, às 21h em ponto a cantora colombiana Shakira deu a partida, no carioca Estádio Nilton Santos, em sua Las Mujeres No Ya Lloran World Tour.

Primeiro, em avatar, no telão que cobria o palco de ponta a ponta. Em seguida, chegando em comitiva ao palco com seus músicos e dançarinos vestidos de prateado.

"Probleminhas técnicos" em seu retorno, denunciados por ela com simpatia, em bom português, atrasaram o início do show.

"Alguém esqueceu de ligar", disse ela em inglês antes de começar de fato o show, num palco no meio do público com a eletrônica faixa "La fuerte".

"A girl like me" seguiu no embalo dance pesado, com acenos de Shakira, no telão do palco principal, aos países da América Latina.

Com o mesmo peso nas batidas, ela recriou " Estoy aquí", seu primeiro hit da carreira. E abriu o coração: "É um sonho para mim estar de volta, depois de sete anos, abrindo a minha turnê mundial, nesse país que me recebeu desde que era pequena."

O rock então começou a rolar com "Iventable", cheio de guitarras e com Shakira ao violão. "Se aprendi algo é que as quedas são o começo de um voo mais alto", deu a indireta então antes de sacar uma guitarra rosa para o rock "Don't bother".

