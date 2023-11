Shakira vai a julgamento por fraude fiscal de R$ 75 milhões na Espanha e é esperada para depoimento

A- A+

Depois do recente sucesso no Grammy Latino, com duas performances e estatuetas, incluindo a de Canção do Ano, a estrela colombiana Shakira terá um encontro com seu passado nesta segunda-feira (20) em Barcelona. É quando começa o julgamento por uma suposta fraude fiscal de quase 14,5 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões, na cotação atual) ao Tesouro espanhol.

A 6ª secção do Tribunal de Barcelona aguarda Shakira Isabel Mebarak Ripoll a partir das 10h locais (horário local, 6h em Brasília). Ela é acusada de seis crimes contra a Fazenda Pública, pelos quais o Ministério Público pede uma pena superior a oito anos de prisão e uma multa de 23,8 milhões de euros (R$ 125 milhões).

O depoimento da cantora de 46 anos, que defende total inocência e anteriormente rejeitou acordo com a acusação, está marcado para esta segunda-feira.

Até agora, as opiniões de ambas as partes são opostas. Por um lado, o Ministério Público considera que a intérprete de “Waka Waka” e “Hips don’t lie” não pagou os impostos correspondentes aos rendimentos e bens em 2012, 2013 e 2014, apesar de residir na Espanha, em cada um desses anos, mais do que os 183 dias estipulados por lei.

Na sua acusação, o Ministério Público, que em julho apresentou nova denúncia contra ela por outras supostas irregularidades fiscais, afirma que, “com o desejo de não pagar impostos”, Shakira “utilizou um quadro societário” que incluía empresas com sede em paraísos fiscais.



Os advogados da artista defendem, por outro lado, que a artista não cometeu qualquer ilícito já que, apesar de ter iniciado um relacionamento em 2011 com o então jogador do Barcelona, Gerard Piqué, Shakira levava uma vida nômade, dedicada à carreira internacional, e tinha residência fiscal em Bahamas.

Segundo sua defesa, a cantora só decidiu se estabelecer em Barcelona pouco antes do nascimento do segundo filho, em janeiro de 2015.

"A senhora Mebarak cumpriu escrupulosamente todas as suas obrigações fiscais nos múltiplos territórios com os quais manteve vínculos profissionais", argumentou a defesa, ressaltando que Shakira, que agora reside em Miami, já pagou 17,2 milhões em impostos e não tem dívidas pendentes.

Quase 120 testemunhas previstas

O julgamento tem 12 sessões marcadas até 14 de dezembro, com quase 120 testemunhas convocadas. Mas a cantora, cujo depoimento em 2019 já gerou grande rebuliço, poderá ser dispensada de comparecer presencialmente a todas elas — caso solicite e a Justiça autorize isso.

Esteja ela presente ou não, parte da vida desta estrela global - que em 2021 também apareceu nos chamados Pandora Papers, a investigação jornalística que apontou centenas de personalidades por terem supostamente recorrido a paraísos fiscais - poderá ser exposta durante este processo que tentará reconstruir os seus passos entre 2012 e 2014.

Para demonstrar as suas supostas raízes em Barcelona, o erário espanhol realizou uma investigação na qual entrevistou vizinhos, rastreou as suas imagens nas redes sociais, verificou as despesas dos seus familiares em Barcelona, os seus pagamentos em cabeleireiros e mesmo na clínica onde acompanhou a gravidez. Tudo isso para demonstrar que, naqueles anos, Shakira já residia na cidade.

Para a defesa de Shakira, a acusação utilizou “métodos inaceitáveis” e pretende utilizar o caso “para fins exemplares”.

Estrela mundial

Referência na música latina, a carreira de Shakira desperta grande interesse do público há décadas. Mas, após sua separação de Piqué em 2022 e a retomada do foco na carreira, com sucessos como “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, sua vida pessoal também está no centro dos holofotes.

A colaboração da colombiana com o argentino Bizarrap – coroada nesta quinta-feira como “Canção do Ano” no Grammy Latino, e com centenas de milhões de visualizações entre Spotify e YouTube – tornou-se um sucesso global com referências à sua separação do jogador de futebol e até à “dívida do Tesouro”.

"Pessoas da minha equipe tentaram me convencer a mudar a letra, mas não sou diplomata da ONU. Sou uma artista e, acima de tudo, uma mulher", disse ela esta semana em entrevista à revista ¡Hola!, na qual não fez referência ao processo judicial.

Após a separação, Shakira deixou Barcelona em abril e se mudou com os filhos para Miami.

