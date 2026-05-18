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FAMOSOS Shakira vence batalha contra fisco espanhol e receberá R$ 350 milhões; entenda Artista colombiana venceu disputa judicial sobre multas fiscais; governo espanhol também terá de pagar juros sobre valor

A cantora Shakira obteve vitória definitiva na Justiça da Espanha em uma das disputas fiscais mais emblemáticas envolvendo celebridades nos últimos anos. Segundo decisão da Audiência Nacional, o fisco espanhol terá de devolver cerca de 60 milhões de euros — aproximadamente R$ 350 milhões — à artista, após o tribunal considerar indevidas as sanções aplicadas contra ela.

De acordo com a rede CNN, a mais recente decisão judicial, considerada a etapa final do processo, anulou a cobrança de aproximadamente 55 milhões de euros referentes a liquidações fiscais e multas impostas à cantora colombiana. Além da devolução integral do valor, o Estado espanhol também terá de pagar juros acumulados, elevando o montante final para cerca de 60 milhões de euros.

O caso foi analisado pelo gabinete de Direito Contencioso da Audiência Nacional, que concluiu que as penalidades determinadas pelo fisco não tinham fundamento jurídico suficiente. Com isso, Shakira encerra mais um capítulo da longa batalha judicial travada na Espanha nos últimos anos.

A artista esteve no centro de diferentes investigações fiscais relacionadas ao período em que viveu no país ao lado do ex-jogador Gerard Piqué. O principal debate das autoridades espanholas girava em torno da residência fiscal da cantora e do período em que ela teria permanecido em território espanhol.

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