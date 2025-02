Shakira vence Grammy 2025 de melhor álbum pop latino e dedica a imigrantes: "Vocês têm valor"

A- A+

Shakira desbancou Anitta e "Funk generation" neste domingo de Grammy 2025 e levou para casa o gramofone de melhor álbum pop latino com "Las mujeres ya no lloran". Em seu discurso de agradecimento, a colombiana começou dedicando o prêmio aos imigrantes em solo americano, alvo de políticas de deportação do segundo governo de Donald Trump.

"Quero dedicar este prêmio a todos os meus irmãos e irmãs imigrantes neste país", disse a artista, bastante aplaudida. "Vocês são amados, vocês têm valor, e eu sempre lutarei ao lado de vocês".

Shakira brilhou no #Grammys e dedicou seu prêmio às mulheres que sustentam suas famílias e aos imigrantes latinos que constroem os EUA todos os dias. Arte e política andam juntas — e a luta por dignidade e direitos não pode parar. pic.twitter.com/9RxeA6SnEb — Tatiana Roque (@tatiroque) February 3, 2025

A cantora também dedicou a mulheres que trabalham duro para sustentar suas famílias e quis dividir o prêmio com seus dois filhos, Milan e Sasha, que estavam na plateia. Os meninos são fruto do casamento com o ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué.

"Sou muito orgulhosa de vocês, do coração bondoso de vocês. Obrigada por me apoiarem do jeito que me apoiam".

