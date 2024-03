A- A+

CELEBRIDADES Shakira volta a atacar Piqué em entrevista: "Arrastava-me para o fundo" Cantora colombiana aborda relação com o ex-jogador do Barcelona, que a traiu com funcionária da sua empresa

Shakira contou no programa 'The Tonight Show', com Jimmy Fallon, que o casamento com Gerard Piqué arrastou-a "para o fundo".

A cantora colombiana, que tem dois filhos com o ex-jogador do Barcelona, separou-se depois de uma união de 11 anos e após descobrir que Piqué a traía com Clara Chía, uma funcionária da empresa do ex-jogador. Depois, os dois oficializaram o namoro estão juntos até hoje.

A artista, que tem promovido seu mais recente álbum intitulado 'Las Mujeres Ya No Lloran', ('As mulheres não choram'), contou a Jimmi Fallon que agora tem mais tempo para se focar na carreira.

— Lancei músicas aqui e ali, mas foi difícil para mim estruturar um trabalho. Não tinha tempo por causa do 'fator marido'. Agora estou sem marido. Sim, o marido arrastava-me para o fundo. Agora estou livre e posso trabalhar — contou a colombiana.



Quando confrontada a respeito do título do álbum disse:

— Agora é a vez dos homens (chorarem). Nós (mulheres) temos de esconder a nossa dor dos nossos filhos, da sociedade.

Para a revista 'People', da Colômbia, em junho de 2023, ela disse que soube da traição de Gerard Piqué por meio da imprensa. O pai da cantora, à época com 91 anos, estava internado em unidade de cuidados intensivos, quando ela leu que o então jogador do Barcelona a traía com Clara Chía. O ocorrido foi em meados de 2022.

