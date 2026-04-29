Shakira chega ao Rio de Janeiro para show gratuito em Copacabana
Colombiana desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) e seguiu para o hotel Copacabana Palace
Shakira já está no Brasil. A cantora colombiana desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), para o show que fará na praia de Copacabana neste sábado (2).
Segundo informações do G1, a artista chegou em um jatinho, que pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) por volta das 10h30. Mesmo em um hangar afastado, ela acenou para o público que a aguardava.
Em seguida, Shakira seguiu para o Copacabana Palace, hotel onde ficará hospedada nos próximos dias. Ela é a atração do projeto “Todo Mundo no Rio”, que nos anos anteriores trouxe ao Brasil Madonna e Lady Gaga.
“Bem-vinda ao Rio, Mami!”, publicou a organização do evento nas redes sociais, confirmando a chegada da estrela. Ela se apresentará em um palco com 1.500 m², em um show gratuito para o público.
Mais cedo, Shakira publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando alguns dos itens que trouxe ao Brasil. Na mala, a colombiana colocou chinelos, uma canga, biquini fio-dental nas cores da bandeira brasileira, um leque com a “LobaCabana” escrito e uma camisa da Seleção Brasileira.
No vídeo, a cantora utiliza um boné com “Choka Choka”, música em parceria com a brasileira Anitta. “O que uma Loba precisa para Copacabana”, escreveu na legenda da postagem.