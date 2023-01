A- A+

A banda brasileira de power metal Shaman irá encerrar as suas atividades, segundo publicou nas redes sociais o guitarrista Hugo Mariutti, na noite dessa terça-feira (10).

O músico postou que "compromissos serão mantidos, mas infelizmente os ciclos acabam". Por fim, Hugo agradeceu o carinho dos fãs.

Um pouco antes, Luis Mariutti, outro integrante do Shaman, afirmou que deixaria a banda por divergências em relação a declagrações do companheiro de grupo Ricardo Confessori, que apoiou a destruição promovida por terroristas bolsonaristas no último fim de semana, em Brasília.

De acordo com o site Whiplash, o Shaman iniciou suas atividades no início dos anos 2000, após o vocalista Andre Matos, o baixista Luis Mariutti e o baterista Ricardo Confessori saírem do Angra.

O grupo lançou cinco álbuns de estúdio: "Ritual" (2002), "Reason" (2005), "Immortal" (2007), "Origins" (2010) e "Rescue" (2022).

