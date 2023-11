A- A+

MacGowan Shane MacGowan, vocalista do grupo irlandês The Pogues, morre aos 65 anos Vocalista foi hospitalizado diversas vezes

Shane MacGowan, compositor e vocalista do grupo irlandês de folk-punk The Pogues, faleceu aos 65 anos, após uma batalha contra uma longa doença, anunciou sua esposa nesta quinta-feira (30).

“Shane, que sempre será a luz que me guiará... foi para ficar com Jesus e Maria e sua linda mãe, Therese”, escreveu a esposa de MacGowan, Victoria Mary Clarke, no Instagram.

Shane MacGowan, que foi hospitalizado diversas vezes desde julho, nasceu na Inglaterra, mas passou grande parte da infância na Irlanda com a família de sua mãe.

The Pogues, grupo de grande sucesso na década de 1980, era famoso por suas canções sobre a Irlanda e a diáspora irlandesa no mundo.

Seu grande sucesso foi 'Fairytale of New York', lançado em 1987, um clássico de Natal com elementos da música tradicional irlandesa.

“Shane será lembrado como um dos maiores letristas da música”, afirmou o presidente da Irlanda, Michael Daniel Higgins, em um comunicado. Ele chamou muitas canções de MacGowan de "poemas perfeitamente elaborados".

MacGowan fundou o grupo The Pogues em 1982.

O grupo tornou-se uma voz política para os jovens imigrantes irlandeses em Londres dos anos 1980, em um movimento contra a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e como elemento para enfrentar a censura.

