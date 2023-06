A- A+

EUA Shannen Doherty, de 'Barrados no baile', diagnosticada com metástases no cérebro: 'Meu medo é óbvio' Atriz já havia lutado contra um câncer de mama em 2015 e 2020

Shannen Doherty usou suas redes sociais para revelar que foi diagnosticada com metástases no cérebro. A atriz de 52 anos, que ficou famosa nos anos 90 como a protagonista do seriado "Barrados no baile" , já havia tratado um câncer de mama em 2015. Ela agora segue novo tratamento.

"No dia 5 de janeiro, exames mostraram metástases no meu cérebro. O vídeo de ontem mostrava o processo de preparação para usar a máscara necessária durante a radioterapia. Dia 12 de janeiro, a primeira sessão de radioterapia.O meu medo é óbvio. Sou extremamente claustrofóbica, e há muita coisa acontecendo na minha vida. Tenho a sorte de ter grandes médicos como o Dr. Amin Mirahdi e os técnicos incríveis no (hospital) Cedar Sinai. Mas o medo... a agitação... É com isso que o câncer se parece", postou a atriz.

Shannen Doherty foi diagnosticada com câncer de mama em 2015. Na época, a atriz afirmou que sua atitude em relação à doença era "muito positiva" e agradeceu o apoio recebido dos fãs. Dois anos depois, ela publicou uma foto em sua conta no Instagram com uma mecha de cabelo na mão. Shannen estava aos prantos na imagem.

Em 2020, a atriz anunciou no programa "Good Morning America" que o câncer de mama havia voltado, dessa vez no estágio 4. A atriz se submeteu a uma mastectomia e a sessões de radioterapia e quimioterapia.

Além dos problemas de saúde descobertos no início de 2023 e de mais uma rotina de tratamentos contra o câncer, Shannen Doherty separou-se do marido, o fotógrafo Kurt Iswarienko, em abril, com quem era casada há 11 anos. Na época, a atriz postou em seu instagram a mensagem: “As únicas pessoas que merecem estar na tua vida são aquelas que te tratam com amor, bondade e respeito.”

