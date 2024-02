Shape de carnaval? Irmão de Anitta, Felipe Terra mostra transformação do corpo em 6 meses

A- A+

O irmão de Anitta, Felipe Terra, compartilhou nesta quinta-feira (8) em seu perfil do Instagram a evolução de seu físico desde que intensificou exercícios e dieta. A primeira foto mostra como ele estava em agosto de 2023 e como está em fevereiro de 2024. Pelas imagens, já deu para notar a diferença do tamanho da barriga de Felipe nesses seis meses que passaram.

Na legenda, ele escreveu: "Em Julho de 2023 decidi me priorizar mais, mudar alguns hábitos e tracei metas realistas a curto, médio e longo prazo. Uma delas era voltar a me sentir bem com meu corpo até o Carnaval de 2024. E hoje, ao fim do prazo estabelecido digo orgulhoso que consegui e estou muito satisfeito com o resultado. [...] Quando faltou motivação, sobrou disciplina."





Ele ainda agradeceu ao time de profissionais por trás das mudanças e reforçou que o acompanhamento profissional é "essencial". Felipe destacou também a importância do acompanhamento psicológico e do apoio de sua mulher.

