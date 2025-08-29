A- A+

EDIÇÃO 2026 Shaquille O'Neal ou DJ Diesel? Atração do Lollapalooza, ídolo do basquete tem carreira na música Ex-jogador, que ganhou apelido por conta de sua 'potência' em quadra, já passou pelo rap e hoje está na música eletrônica

O line-up oficial do Lollapalooza Brasil, divulgado nesta quinta-feira (28), levou diversos grupos de fãs à loucura pela variedade e quantidade de artistas de grande alcance. De Sabrina Carpenter a Chappell Roan, passando por Tyler de Creator, a lista de headliners do festival é extensa e repleta de nomes que arrastam milhões ao redor do mundo.

O que pode ter fugido do olhar de muita gente é o fato de que, entre os nomes menos badalados do setlist, estava uma das figuras mais icônicas do esporte mundial: o ex-jogador de basquete e ídolo do Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal — ou melhor, DJ Diesel, como se apresenta artisticamente.

A alcunha musical do ex-atleta, que tem quatro títulos de campeão da NBA e um prêmio de melhor jogador da liga, foi incluída despretensiosamente no meio da sétima linha do flyer oficial do Lolla.

Apesar da presença do craque americano ter gerado alguns comentários por parte de internautas que ficaram chocados, O'Neal já não é nenhum novato no ramo musical.

O ex-jogador, que ganhou o apelido de "Diesel" por conta de sua 'potência' em quadra, se dedica de maneira quase integral à música eletrônica e em particular ao subgênero Dubstep desde 2015, quatro anos após ter se despedido da bola laranja, mas deu seus primeiros passos no mercado fonográfico ainda no início de sua trajetória no basquete, quando jogava pelo Orlando Magic,

No álbum "Shaq Diesel", lançado em 1993, o atleta se aventurou pela primeira vez como rapper. O disco, repleto de faixas que fazem referência à ocupação principal de O'Neal, teve ótimos números de venda — muito por conta da ascensão meteórica de O'Neal, que tinha estreado na NBA no ano anterior — e se tornou disco de platina pela Associação Americana de Indústria Fonográfica (RIAA, na sigla em inglês) por ter vendido mais de um milhão de cópias.

O segundo disco, "Shaq-Fu: Da Return", lançado em 1994 junto com um videogame de mesmo nome, também voou das prateleiras, chegando a atingir o décimo nono lugar da Billboard entre os mais vendidos de R&B e rap e virando disco de ouro, após ter mais de 500 mil cópias comercializadas.

Posteriormente, o jogador chegou a lançar mais dois projetos "You Can't Stop The Reign", em 1996, e "Respect", em 1998.

O atleta só voltaria a publicar um álbum em 2023, quando lançou "Gorilla Warfare". O disco, que já era assinado pela alcunha de "DJ Diesel" foi o primeiro de O'Neal a se dedicar à música eletrônica.

