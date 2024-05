Sharon Stone e Liam Neeson defendem que Kevin Spacey retome carreira em Hollywood

A- A+

Pela primeira vez desde 2017, quando as primeiras acusações de assédio e comportamento impróprio contra Kevin Spacey começaram a aparecer, resultando em sua demissão da série "House of cards", importantes nomes do cinema americano saíram em defesa do ator. Sharon Stone, Liam Neeson e Stephen Fry foram alguns dos nomes a se manifestarem a favor do colega.

— Mal posso esperar para ver Kevin de volta ao trabalho. Ele é um gênio. Ele é tão elegante e divertido, extremamente generoso e sabe mais sobre nosso ofício do que a maioria de nós jamais saberá — afirmou Stone em entrevista ao The Telegraph, jornal britânico que vem publicando uma série de matérias sobre o ator, que recentemente foi alvo de novas acusações no documentário "Spacey unmasked", do Channel 4.

— Kevin é um bom homem e um homem de caráter. Pessoalmente falando, nossa indústria precisa dele e sente muita falta dele.

Fry também saiu em defesa do colega e criticou a insistência da atacarem sua reputação, mesmo após ser inocentado nas justiças dos EUA e do Reino Unido.

— Certamente é errado continuar a construir uma reputação com base na afirmação e na retórica, em vez de em evidências e provas? A menos que esteja faltando alguma coisa, acho que ele pagou o preço.

