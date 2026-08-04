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APAIXONADOS Shawn Mendes celebra aniversário de Bruna Marquezine e se declara: "Você mudou a minha vida" Atriz Bruna Marquezine completou 31 anos nesta terça-feira (4); casal comemorou com festa em um Centro Comunitário

"Feliz aniversário, meu Amor! Você é uma luz e uma mãe em qualquer lugar por onde passa".

Foi assim que o cantor canadense Shawn Mendes iniciou, em palavras, a declaração de amor à namorada em postagem no seu Instagram, para celebrar os 31 anos da atriz brasileira Bruna Marquezine, completados nesta terça-fera (4).



Agora publicamente apaixonado, Shawn também compartilhou a visita que fez com Bruna a um centro comunitário ocupado por crianças que, eufóricas, correram para abraçar a atriz.





O artista também foi recpecionado pelos pequenos do centro, com quem ele escreveu uma declaração de amor conjunta à amada:

"Eu te amo muito, muito, muitoooooo!!! Nós todos amamos, meu amor".

Juntos desde dezembro de 2025, essa foi a primeira vez que Shawn Mendes, publicamente, se declarou para a namorada.



O casal, que tem alternado com frequência viagens entre os Estados Unidos e o Brasil, tem sido constantemente flagrado em clima de romance, com registros que rapidamente repercutem nas redes sociais.







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