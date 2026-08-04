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APAIXONADOS

Shawn Mendes celebra aniversário de Bruna Marquezine e se declara: "Você mudou a minha vida"

Atriz Bruna Marquezine completou 31 anos nesta terça-feira (4); casal comemorou com festa em um Centro Comunitário

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Bruna Marquezine completou 31 anos neste terça (4), com declaração pública de amor do namorado Shawn MendesBruna Marquezine completou 31 anos neste terça (4), com declaração pública de amor do namorado Shawn Mendes - Foto: Reprodução/Instagram (@shawnmendes)

"Feliz aniversário, meu Amor! Você é uma luz e uma mãe em qualquer lugar por onde passa". 

Foi assim que o cantor canadense Shawn Mendes iniciou, em palavras, a declaração de amor à namorada em postagem no  seu Instagram, para celebrar os 31 anos da atriz brasileira Bruna Marquezine, completados nesta terça-fera (4).

Agora publicamente apaixonado, Shawn também compartilhou a visita que fez com Bruna a um centro comunitário ocupado por crianças que, eufóricas, correram para abraçar a atriz.

 

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O artista também foi recpecionado pelos pequenos do centro, com quem ele escreveu uma declaração de amor conjunta à amada:

"Eu te amo muito, muito, muitoooooo!!! Nós todos amamos, meu amor".

Juntos desde dezembro de 2025, essa foi a primeira vez que Shawn Mendes, publicamente, se declarou para a namorada.

O casal, que tem alternado com frequência viagens entre os Estados Unidos e o Brasil, tem sido constantemente flagrado em clima de romance, com registros que rapidamente repercutem nas redes sociais.
 

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Um post compartilhado por Shawn Mendes (@shawnmendes)



 

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