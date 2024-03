A- A+

festival Shawn Mendes é anunciado como atração no Rock In Rio 2024 Charlie Puth, que já havia participado do RiR em 2019, também se apresentará no festival, em setembro

A organização do Rock In Rio anunciou, em suas redes sociais, na noite desta quinta (7), mais dois nomes que estarão na grade da edição comemorativa de 40 anos do festival. Shawn Mendes e Charlie Puth foram as atrações divulgadas.



O canadense Shawn Mendes será o headliner do Palco Mundo em 22 de setembro, último dia do Rock In Rio. Ele é dono de sucessos como "Stitches", "Treat You Better", "There's Nothing Holdin' Me Back", "In My Blood", "Señorita", "Monster", entre outros. Entre prêmio e indicações recebidas, estão o Grammy e o Billboard Music Awards

Já o cantor, pianista e produtor musical norte-americano Charlie Puth se apresentará no RiR no dia 19 de setembro, também no Palco Mundo. O artista tem, entre suas principais canções, "One Call Away", "Attention", "How Long", "We Don't Talk Anymore" (feat. Selena Gomez) e "See You Again".



O Rock In Rio 2024 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro (RJ).

