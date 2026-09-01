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FAMOSOS Shawn Mendes e Bruna Marquezine distribuem quentinhas para pessoas em situação de rua no Rio Segundo o perfil oficial do projeto no Instagram, foram distribuídas 3.315 quentinhas durante a ação

Shawn Mendes e Bruna Marquezine participaram de uma ação beneficente na noite da última segunda-feira, 31, no Rio de Janeiro. O cantor canadense e a atriz brasileira ajudaram voluntários do projeto Macarrão com Salsicha, iniciativa da Paróquia Santa Rita de Cássia, na Barra da Tijuca, a atender pessoas em situação de rua.

Segundo o perfil oficial do projeto, foram distribuídas 3.315 quentinhas durante a ação. A mãe de Bruna, Neide Maia, é voluntária na iniciativa, que promove a distribuição de refeições todas as segundas-feiras.

Registros publicados nas redes sociais do Macarrão com Salsicha mostram os dois ao lado de outros voluntários. Shawn ficou responsável pela entrega de garrafinhas de água, enquanto Bruna distribuiu pacotes de bolacha água e sal às pessoas que aguardavam na fila.

"Foi lindo! Mais uma segunda de muito amor que entregamos 3.315 quentinhas para quem mais precisa. Agradecemos a Deus por nos permitir viver isso e a todos que nos ajudam a tornar esse projeto do macarrão com salsicha possível", comemorou o perfil da ação.

"Às vezes, é preciso tão pouco para fazer uma grande diferença. Espalhe gentileza", escreveu Shawn Mendes nos comentários da publicação.

Outras ações sociais

A participação no projeto não é a primeira experiência de Bruna e Shawn em iniciativas sociais. No aniversário de 31 anos da atriz, celebrado em 4 de agosto, os dois estiveram na Casa Amarela Providência, no Morro da Providência, também no Rio. Na ocasião, ajudaram a entregar 50 presentes a crianças atendidas pelo projeto.

Shawn também homenageou Bruna nas redes sociais pela data. "Feliz aniversário, meu bebê. Você é luz e é uma mãe em todos os lugares pelos quais passa. Não quero ser muito meloso, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou incrivelmente grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos, amor", escreveu o cantor.

Recentemente, o casal também esteve em Angola, onde visitou a Aldeia Nissi, projeto social criado em 2009 pelo ator brasileiro Caique Oliveira, líder da Companhia de Artes Nissi. A iniciativa atende diariamente cerca de 1,5 mil crianças e jovens, com atividades que vão da educação infantil ao ensino secundário, para pessoas de 5 a 25 anos.

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