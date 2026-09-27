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Shawn Mendes fala sobre Bruna Marquezine: "Abriu meu coração à moda"

Na Itália para a Semana de Moda de Milão, cantor falou a respeito da importância da namorada brasileira em sua vida em entrevista à "Vogue"

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Shawn Mendes e Bruna Marquezine nos bastidores do desfile da GucciShawn Mendes e Bruna Marquezine nos bastidores do desfile da Gucci - Foto: Instagram/Reprodução

Shawn Mendes falou a respeito de seu relacionamento com Bruna Marquezine em entrevista à revista Vogue dos Estados Unidos publicada no sábado, 26.

Eles assistiram ao desfile da Gucci na Semana de Moda de Milão em posição privilegiada nesta semana.

"Bruna realmente abriu o meu coração à moda e estou me divertindo com isso", disse o cantor.

A publicação citou Marquezine como "uma estrela fashion por mérito próprio".

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Shawn Mendes ainda afirmou se sentir "sortudo por ser um homem nesta indústria" da moda, já que, segundo ele, a tendência é que sejam menos criticados em relação à aparência do que as mulheres

Segundo a revista, após o dia repleto de eventos, incluindo um breve show de Mendes, o casal foi a uma sorveteria e a um jantar romântico a dois.

O artista ainda comentou sobre a fase que passa em sua vida: "Estou indo muito bem. Estou gastando meu tempo fazendo algo que eu nunca tinha feito antes - construindo uma vida, comunidade e casa além da minha carreira."

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